Wimbledon 2025: Sinner prvým talianskym víťazom mužskej dvojhry

Taliansky tenista Jannik Sinner prvýkrát v kariére triumfoval na grandslamovom Wimbledone. Vo finále mužskej dvojhry zdolal v pozícii turnajovej jednotky druhého nasadeného obhajcu titulu Španiela Carlosa Alcaraza 4:6, 6:4, 6:4, 6:4. Na tráve All England Clubu mu prekazil víťazný hetrik. Sinner získal celkovo svoju štvrtú grandslamovú trofej.





V januári vyhral druhýkrát za sebou Australian Open, vlani nenašiel premožiteľa ani na US Open. V nedeľu sa stal historicky prvým talianskym šampiónom vo wimbledonskom singli. Jeho krajan Matteo Berrettini v roku 2021 v rozhodujúcom súboji neuspel rovnako ako vlani Jasmine Paoliniová. Sinner odplatil Alcarazovi finálovú prehru z Roland Garros a skorigoval vzájomnú bilanciu na 5:8. Vďaka triumfu zinkasuje prémiu 3 milióny libier (približne 3,5 milióna eur) pred zdanením.Do rebríčka ATP si pripíše 2000 bodov a v jeho pondelňajšom vydaní si upevní post lídra. Alcaraz nevyužil šancu na zisk šiesteho titulu z podujatí veľkej štvorky a prvýkrát ťahal v grandslamovom finále za kratší koniec. Dvakrát vyhral Wimbledon i Roland Garros (2024, 2025), prvú trofej vybojoval v roku 2022 na US Open a následne sa stal najmladšou svetovou jednotkou.V úvode zápasu si obaja finalisti suverénne držali podanie. Za stavu 2:2 viedol Alcaraz pri svojom servise 40:15, no Sinner následne získal štyri fiftíny za sebou a Španiela brejkol. Alcaraz sa však otriasol, od stavu 2:4 uhral štyri gemy v sérii a prvý set sa stal jeho korisťou. Pri druhom setbale dokázal zareagovať na Sinnerov drvivý forhend, „vyškriabať" loptičku a vrátiť ju do odkrytej súperovej časti dvorca.Talian rýchlo zabudol na nevydarenú koncovku úvodného dejstva. Hneď na začiatku druhého aj vďaka kvalitným returnom prelomil podanie Alcaraza a po potvrdení brejku sa ujal vedenia 2:0. V ďalších minútach si dokázal udržať servis a vyrovnal stav setov na 1:1. Sinner v týchto fázach zápasu ťažil zo skvelého pohybu, vo výmenách sa mohol oprieť najmä o svoj bekhend, ktorým dostával Alcaraza pod tlak.Na začiatku tretieho setu nevyužil Sinner dva brejkbaly, v koncovke dejstva však slávil úspech. Za stavu 4:4 sa po víťaznom forhende dostal k brejkbalu a ten premenil vďaka úspešnému voleju. Zisk setu spečatil pri vlastnom servise, pomohol si aj v poradí siedmym esom. Sinner bol na koni, vo štvrtom sete za stavu 1:1 vďaka dvom víťazným bekhendom opäť získal Alcarazov servis a duel už dotiahol do víťazného konca. V desiatom geme premenil druhý mečbal a ukončil päťzápasovú sériu prehier so Španielom.

Wimbledon 2025 - muži - dvojhra - finále:



Jannik Sinner (Tal.-1) - Carlos Alcaraz (Šp.-2) 4:6, 6:4, 6:4, 6:4