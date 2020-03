Wimbledon bez divákov nebude a odklad by priniesol riziká, organizátori zvažujú zrušenie turnaja

"Organizátori Wimbledonu sa majú stretnúť najbližšiu stredu a vyniesť definitívny verdikt. Pohybujem sa vo vedení okruhov ATP a WTA. V Londýne už prijali patričné kroky a v uvedenom termíne turnaj pre tento rok zrušia. O tom niet pochýb. V danej situácii je to potrebné,

30.3.2020 - Podľa viceprezidenta Nemeckého tenisového zväzu (DTB) Dirka Hordorffa sa tohtoročný Wimbledon v Londýne konať nebude. Prezradil to v rozhovore pre Sky Sports a informoval o tom španielsky portál as.com. Dôvodom na takéto tvrdenie je pandémia koronavírusu, ktorá zasiahla mnoho krajín sveta vrátane Veľkej Británie. Wimbledon sa každoročne koná na prelome júna a júla.Podľa zástupcov londýnskeho klubu, ktorý turnaj organizuje, sa podujatie isto neuskutoční bez divákov. Odklad na iný termín by zase priniesol mnoho rizík." povedal Hordorff.Myslí si tiež, že je nereálne v súčasnej situácii vôbec uvažovať o konaní turnaja, keď po celom svete platia tvrdé opatrenia na pohyb osôb."Je to nepredstaviteľné, veď na tento turnaj chodia státisíce fanúšikov tenisu," pokračoval nemecký funkcionár. Organizátori Wimbledonu situáciu zatiaľ odmietli komentovať. Už skôr padol verdikt presunu parížskeho grandslamového turnaja Roland Garros z mája na september.