Poradca Red Bullu chcel koronavírusom zámerne nakaziť celý tím, „Corona Camp“ mu zatrhli

30.3.2020 - Podľa konzultanta tímu motoristickej formuly 1 Red Bull Helmuta Marka by táto "stajňa" mala proti koronavírusu bojovať v porovnaní s celým svetom inak - kontrolovaným nakazením svojich jazdcov ochorením COVID-19."Máme štyroch pretekárov v F1 a ďalších osem či desať juniorov. Myšlienka je, aby sme zorganizovali špeciálny kemp, na ktorom sa o nich postaráme po mentálnej aj fyzickej stránke. A to bude aj ideálny čas, aby prišla infekcia. Sú to všetko mladé, silné a zdravé osoby," povedal Marko pre ORF a informoval o tom portál motorsport-total.com.Cieľom by bolo, aby všetci prekonali ochorenie a vybudovali si naň imunitu. Organizácia "Corona Campu" sa však nestretla s pozitívnymi reakciami. "Všetci mi na to dali negatívnu reakciu," prezradil Marko a doplnil tiež, že jazdec tímu Max Verstappen zostal zhrozený, keď o tomto návrhu počul.V Red Bulle teda zatiaľ žiadny podobný kemp nechystajú, ale jazdci sa napriek tomu udržiavajú v najlepšej možnej kondícii. "Napríklad Max asi jazdí viac ako počas normálnej sezóny. Venuje sa totiž e-športom a občas má aj niekoľko pretekov denne," informoval Marko.Podľa konzultanta má každý pretekár svojho fyzioterapeuta a venuje sa zlepšovaniu kondície. "Teraz je na to ideálna situácia, pretože keď sa raz sezóna začne, tak na podobné aktivity nebude čas," myslí si Marko.