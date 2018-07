WIMBLEDON: Cibulková prehrala vo štvrťfinále dvojhry s Ostapenkovou

Slovenská tenistka Dominika Cibulková. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

ženy - dvojhra - štvrťfinále:



Jelena Ostapenková (12-Lot.) - Dominika CIBULKOVÁ (SR) 7:5, 6:4

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wimbledon 10. júla (TASR) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková neuspela vo štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Dvanástej nasadenej minuloročnej šampiónke Roland Garros Lotyške Jelene Ostapenkovej podľahla 5:7. 4:6. Slovensko tak prišlo na tráve All England Clubu aj o posledné želiezko. Cibulková vo Wimbledone vyrovnala svoje maximum z rokov 2016 a 2011.Ostapenková odplatila Cibulkovej predvlaňajšiu prehru z trávnatého povrchu v Eastbourne a upravila vzájomnú bilanciu na 1:2. V dueli o postup do finále nastúpi vo štvrtok proti víťazke súboja medzi Nemkou Angelique Kerberovou a Ruskou Darjou Kasatkinovou. Cibulková si z Wimbledonu odnáša prémiu 281.000 libier pred zdanením a 430 bodov do svetového rebríčka WTA. V jeho novom vydaní sa posunie na 25. miesto. Po skončení tretieho podujatia veľkej štvorky bude staronovou slovenskou jednotkou, keď predstihne Magdaléna Rybáriková, ktorá v pozícii obhajkyne vlaňajšieho semifinále vypadla hneď v 1. kole s Rumunkou Soranou Cirsteovou.Ostapenková hneď v úvodnom geme prelomila podanie Cibulkovej. Slovenka v ďalších minútach otočila na 3:1, no Lotyška následne vyrovnala na 3:3 a v koncovke setu slávila vďaka agresívnej hre úspech. Za stavu 5:5 čistou hrou zobrala Cibulkovej servis a zisk úvodného dejstva spečatila dvomi esami. Ostapenková hrala s maximálnou dávkou rizika, pri podaní Cibulkovej bol z toho väčšinou víťazný return alebo loptička z rakety Lotyšky skončila v sieti. V druhom dejstve sa Ostapenková vďaka brejku v piatom geme ujala vedenia 3:2 a zápas už dotiahla do úspešného konca. V desiatom geme premenila pri vlastnom podaní hneď prvý mečbal.