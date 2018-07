Zlatý olympionik Matej Tóth bude hľadať športové talenty aj v Skalici

Na archívnej snímke slovenský chodec Matej Tóth. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Skalica 10. júla (TASR) – Od nového školského roka sa môžu žiaci na Základnej škole Strážnicka v Skalici tešiť na Športovú akadémiu Mateja Tótha, ktorý povedie krúžok približne dvadsiatich žiakov. Cieľom akadémie je naviesť deti na pravidelný pohyb a tiež zistiť, na aký šport majú nadanie. TASR informoval zástupca primátora Skalice Milan Roman.Do súťaže Športová akadémia Mateja Tótha sa zapojili stovky škôl z celého Slovenska. Pri žrebovaní sa šťastie usmialo na skalickú školu, ktorá sa tak v novom školskom roku môže tešiť na spoluprácu s Matejom Tóthom.uviedol zlatý olympijský medailista Tóth.Po roku fungovania sa do projektu zapojilo vyše 1200 detí na 70 základných školách po Slovensku.doplnil Tóth.Šancu zapojiť sa do športových tréningov bude mať približne 20 detí z prvého stupňa. Pod odborným vedením trénera tak nadobudnú nielen správnu techniku, ale získajú aj mnoho cenných rád. Okrem toho si tréneri budú všímať aj to, na aký šport majú deti najlepšie predpoklady a dajú odporúčania aj ich rodičom.Okrem Tótha budú deti pod dohľadom fyzioterapeuta a detského psychológa, ktorý pridá cvičenia na koncentráciu, relaxáciu a vizualizáciu.uzavrel zástupca primátora.