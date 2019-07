WIMBLEDON: Federer postúpil cez Nadala do finále

Švajčiarsky tenista Roger Federer. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Muži - dvojhra - semifinále:



Roger Federer (2-Švaj.) - Rafael Nadal (3-Šp.) 7:6 (3), 1:6, 6:3, 6:4

Novak Djokovič (1-Srb.) - Roberto Bautista Agust (23-Šp.) 6:2, 4:6, 6:3, 6:2

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wimbledon 12. júla (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer sa stal druhým finalistom dvojhry mužov na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V piatkovom semifinále vyradil Španiela Rafaela Nadala za 182 minút v štyroch setoch 7:6 (3), 1:6, 6:3, 6:4. Vo finále sa stretne s lídrom svetového rebríčka a obhajcom titulu na tráve All England Clubu Novakom Djokovičom.Prvý set priniesol najvyrovnanejšiu bitku. Obaja tenisti si držali servis a rozhodnúť musel tajbrejk. V ňom mal pevnejšiu ruku Federer. V druhom sete však Nadal začal hrať ďalej od siete, Federer navyše robil veľa chýb. V závere setu Švajčiar riskoval a bolo zrejmé, že ho chce mať čím skôr za sebou. Španiel ho získal pre seba v pomere 6:1. V treťom začal Federer úplne inak, zlepšíl servis, spresnil údery a vo štvrtej hre brejkol súpera. Napokon triumfoval 6:3. Štvrtý set už dvojka turnaja z rúk nepustila, v treťom geme Nadal stratil podanie a Federer si napriek obrovskej snahe súpera výhodu brejku udržal až do konca. Dokráčal tak po víťaznú odplatu zo semifinále tohtoročného Roland Garros, kde Nadalovi podľahol v troch setoch. Švajčiar ako osemnásobný šampión si zahrá rekordné 12. finále vo Wimbledone.Djokovič v úvodnom piatkovom semifinále vyradil Španiela Roberta Bautistu Aguta za 168 minút 6:2, 4:6, 6:3, 6:2. Celkovo má Djokovič na konte štyri wimbledonské a pätnásť grandslamových trofejí. Tridsaťdvaročný zverenec Slováka Mariána Vajdu postúpil do svojho 25. finále na podujatiach veľkej štvorky, viac odohrali len Španiel Rafael Nadal (26), Federera čaká 31. finále.povedal Djokovič v prvej televíznej reakcii.Bautista Agut dosiahol vo veku 31 rokov už postupom do semifinále životný výsledok, jeho doterajším maximom bolo štvrťfinále na Australian Open.povedal Španiel, ktorý hral v Londýne ako nasadená dvadsaťtrojka.Djokovič prelomil hneď prvé podanie súpera v zápase, brejk si pripísal aj v ôsmej hre a do vedenia 1:0 na sety sa dostal bez akýchkoľvek problémov. Po hladkom zisku úvodného dejstva sa však Djokovičova cesta načas skomplikovala, aj Bautista Agut totiž zužitkoval hneď svoj prvý brejkbal a utvoril si rozhodujúci náskok, vyrovnanie na 1:1 spečatil prasiatkom. V treťom sete sa na brejkbalové možnosti čakalo najdlhšie v celom priebehu, v šiestom geme si ju vypracoval Srb a zobral Španielovi servis. Vzápätí sám čelil dvom hrozbám, ale obe odvrátil, druhú po dlhej výmene zakončenej víťazným bekhendom po čiare. Zvyšok setu si už postrážil a zakončil ho rovnako ako predtým Bautista Agut za pomoci prasiatka. Španiel musel bojovať o vlastné podanie už skraja štvrtého dejstva, odvrátil tri brejkbaly, no v tretej ani piatej hre sa mu to nepodarilo a Srb suverénne dokráčal za šiestou finálovou účasťou vo Wimbledone.