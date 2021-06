Wimbledon je po ročnej pauze späť. Sobolenková nezaváhala, mladík Draper vzal Djokovičovi set

Niculescová hrala výrazne pomalšie

Djokovič potreboval dve hodiny

28.6.2021 (Webnoviny.sk) - Slávny Wimbledon sa po ročnej pauze v posledný júnový pondelok konečne začal, ale nie podľa stanoveného časového rozvrhu. Program úvodného hracieho dňa dvojhry mužov a žien narušil dážď, a tak sa začalo hrať iba na dvoch najväčších dvorcoch s posuvnou strechou.Prvou postupujúcou do 2. kola bola Bieloruska Arina Sobolenková , medzi mužmi sa v duchu tradície prvý predstavil obhajca titulu Novak Djokovič a 19-ročný Brit Jack Draper mu vzal jeden set.Svetová štvorka a turnajová dvojka zdolala Rumunku Monicu Niculescovú 6:1, 6:4, stačilo jej na to 77 minút. Víťazka až päťkrát vzala podanie svojej súperke, ktorá získala po prvom podaní len 39% bodov. Na víťazné údery to bolo 46-8 pre silovo hrajúcu 23-ročnú Bielorusku.O desať rokov staršia a výrazne pomalšie hrajúca Rumunka sa predstavila na londýnskej tráve po trinásty raz, jej maximum pochádza z roku 2015 - osemfinále.Sobolenková dosiaľ nikdy neprešla cez 2. kolo Wimbledonu, jej najbližšia súperka vzíde zo súboja medzi Američankou Danielle Laoovou a Britkou Katie Boulterovou."Nikdy doteraz som nehrala na veľkom wimbledonskom kurte. Preto som veľmi šťastná, že to mám za sebou. Trochu som bola unavená a nervózna, potrebovala som pomoc zvonka. Moje nohy boli ťažké a zo zlého pohybu pramenili aj chyby," skonštatovala Arina Sobolenková podľa BBC Sport.

V ženskej dvojhre na Wimbledone je nasadená jednotka Austrálčanka Ashleigh Bartyová, ktorá je aj líderka singlového rebríčka WTA. Druhá a tretia dáma svetového renkingu však v Londýne chýbajú.

Japonka Naomi Osaková po predčasnom odstúpení z Roland Garros sa rozhodla dať si pauzu až do olympijských hier v Tokiu a obhajkyňa triumfu z roku 2019 Rumunka Simona Halepová je zranená.

Na centrálnom dvorci Djokovič potreboval dve hodiny na to, aby si poradil s voľnou kartou hrajúcim Draperom 4:6, 6:1, 6:2, 6:2. Svetová jednotka dominovala nad 253. hráčom rebríčka ATP vo víťazných úderoch 47-26, na esá to bolo zdrvujúce 25-4, napriek tomu Djokovič prehral prvý set.

Súperom srbského favorita v 2. kole bude lepší zo zápasu Juhoafričana Kevina Andersona a čilského kvalifikanta Marcela Barriosa Veru.