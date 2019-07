WIMBLEDON: Nadal postúpil suverénne do štvrťfinále dvojhry

Muži - dvojhra - osemfinále:



Rafael Nadal (3-Šp.) - Joao Sousa (Portug.) 6:2, 6:2, 6:2

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wimbledon 8. júla (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal sa suverénnym spôsobom prebojoval do štvrťfinále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Dvojnásobný šampión z trávy All England Clubu zdolal v osemfinále ako nasadená trojka Portugalca Joaa Sousu 6:2, 6:2, 6:2.V dueli o postup do semifinále ho čaká víťaz amerického derby medzi Samom Querreym a Tenysom Sandgrenom.