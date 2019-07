Vavra chceli aj ďalšie kluby, no z Lazia Rím sa stala jasná voľba

Na snímke slovenský futbalový reprezentant Denis Vavro počas tlačovej konferencie po prestupe do talianskeho tímu Serie A Lazio Rím 8. júla 2019 v Bratislave. Vľavo je agent Martin Petráš. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 8. júla (TASR) - O slovenského futbalového reprezentanta Denisa Vavra bol pred prestupom z FC Kodaň záujem z viacerých klubov. V Taliansku prejavili interes aj Atalanta Bergamo, AS Rím či Sampdoria Janov, z Anglicka sa ozval FC Watford, no ponuka Lazia Rím bola najkonkrétnejšia a v záverečnej fáze to bola jednoznačná destinácia.Lazio obsadilo v predchádzajúcom ročníku Serie A ôsmu priečku, účasť v skupinovej časti Európskej ligy si vybojovalo víťazstvom v národnom pohári. Vo finále zdolalo práve Atalantu, ktorá si zahrá hlavnú fázu Ligy majstrov vďaka tretiemu miestu v najvyššej súťaži.povedal Vavro, za ktorého zaplatil nový zamestnávateľ približne 11,5 milióna eur:Transfer sprostredkoval bývalý slovenský reprezentant Martin Petráš, ktorý sa po skončení aktívnej kariéry vydal na dráhu hráčskeho agenta: "Bol záujem z viacerých klubov, prvé stretnutie s Laziom som absolvoval pred troma mesiacmi. Cítil som, že je to ideálny klub pre Denisa, športový riaditeľ ho poznal už zo Žiliny. Povedali sme si nejaké veci a sľúbil mi, že ho tam dostane. Bol som aj v Anglicku, Atalanta hrá Ligu majstrov, AS Rím ho sledoval v piatich, šiestich zápasoch naživo, v Laziu som však videl najväčší záujem."Dvadsaťtriročný žilinský odchovanec pôsobil v Kodani od roku 2017. V Ríme podpísal kontrakt na päť rokov a vybral si číslo 93. Po zmene dresu zavítal na niekoľko dní na Slovensko a už v pondelok sa vracia do Talianska.povedal Vavro, ktorý bude v najbližších týždňoch bojovať o miesto v stopérskej trojici v základnej zostave:Príchodom Vavra sa opäť rozrástla slovenská enkláva v Serie A, z ktorej vyčnieva ďalší bývalý žilinský stopér Milan Škriniar v Interi Miláno.dodal Vavro. V Taliansku pôsobil počas hráčskej kariéry aj Petráš: