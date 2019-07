WIMBLEDON: Polášek s Dodigom postúpili už do štvrťfinále štvorhry

Filip Polášek, archívna snímka. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Muži - štvorhra - osemfinále:



Ivan Dodig, Filip POLÁŠEK (Chor./SR) - Nikola Mektič, Franko Škugor (16-Chor.) 7:6 (5), 6:4, 7:6 (3)

Wimbledon 8. júla (TASR) - Slovenský tenista Filip Polášek s Chorvátom Ivanom Dodigom sa prebojovali už do štvrťfinále štvorhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V osemfinále si poradili so šestnástym nasadeným chorvátskym párom Nikola Mektič, Franko Škugor 7:6 (5), 6:4, 7:6 (3).Slovensko malo naposledy zastúpenie medzi elitnou osmičkou v mužskom wimbledonskom debli v roku 2005, keď do štvrťfinále postúpil tandem Dominik Hrbatý, Michal Mertiňák.