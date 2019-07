Basketbalový Lučenec získal reprezentačného krídelníka Musila

Jaroslav Musil (vľavo), archívna snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Lučenec 8. júla (TASR) - Basketbalisti BKM Lučenec získali do svojho družstva cennú posilu. Súpisku rozšíril 29-ročný reprezentačný krídelník Jaroslav Musil. Informoval o tom portál basketliga.sk.uviedol Musil pre oficiálne facebookové konto klubu.Rodák z Bratislavy začal predchádzajúcu sezónu v drese BC Prievidza, kde však v priebehu novembra nečakane skončil. Potom sa dohodol na zmluve s talianskym celkom Cestistica Barletta. V Serii C patril podľa očakávania k lídrom družstva, čo prezentoval aj svojimi priemernými štatistikami – 30 bodov, 5 doskokov a 4 asistencie na zápas. Je aj v nominácii trénera slovenskej reprezentácie Žana Tabaka na predkvalifikáciu ME 2021.