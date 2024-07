Wimbledonská šampiónka Krejčíková po finálovom triumfe myslela na mentorku Novotnú, ktorá jej pred desaťročím nedovolila zísť z cesty

Štvrtá Češka s triumfom na Wimbledone

Prekonala chorobu i zranenie chrbta

14.7.2024 (SITA.sk) - Keď mala česká tenistka Barbora Krejčíková 18 rokov, práve končila juniorský vek a nevedela sa rozhodnúť, či sa bude venovať profesionálnej tenisovej kariére, pôjde študovať alebo sa vyberie inou životnou cestou.Napísala preto list wimbledonskej šampiónke z roku 1998 Jane Novotnej , ktorá patrila medzi jej idoly, aby jej poradila, čo má robiť.Novotná odpovedala Krejčíkovej nielen to, že má talent a mala by zostať pri tomto športe, ale bola aj jej mentorkou, kým v roku 2017 neodišla na večnosť. Zotrvanie pri tenise sa Krejčíkovej vyplatilo.V sobotňajšom finále ženskej dvojhry na treťom grandslamovom turnaji sezóny, londýnskom Wimbledone , zvíťazila nad Taliankou Jasmine Paoliniovou 6:2, 2:6, 6:4 a stala sa štvrtou Češkou s triumfom na kurtoch v All England Clube Predtým to dokázali i Markéta Vondroušová Petra Kvitová a Jana Novotná. A práve na poslednú menovanú si Krejčíková spomenula, keď sa po skončení sobotňajšieho finále pozrela na historický menoslov wimbledonských šampióniek.„V tej chvíli som si ňu spomenula. Skôr ako zomrela, mi povedala, aby som vyhrala grandslamový turnaj. Jana mi veľmi chýba. Bolo to veľmi emotívne... Myslím si, že by na mňa bola hrdá,“ uviedla 28-ročná rodáčka z Brna, ktorá vybojovala svoj druhý grandslamový titul vo dvojhre. Predtým triumfovala v roku 2021 na Roland Garros v Paríži. Zo ženskej štvorhry a mixu má dovedna desať titulov zo všetkých štyroch grandslamových turnajov.Po tom, ako Krejčíková premenila tretí mečbal v zápase, mala pocit, že sa jej sníva. Pred turnajom absolútne nepomýšľala na takýto úspech. Pred príchodom na Wimbledon mala tohtosezónnu zápasovú bilanciu 7:9, prekonala chorobu i zranenie chrbta.V 1. kole sa poriadne vytrápila v trojsetovom súboji s Ruskou Veronikou Kudermetovovou , ale postupne v sebe našla sebavedomie v kombinácii s istotou a „prekľučkovala sa“ až k trofeji. „Hráš taký krásny tenis,“ zložila jej kompliment finálová súperka Paoliniová.Talianka minulý mesiac prehrala vo finále Roland Garros s Poľskou Igou Swiatekovou a teraz musela „prehltnúť“ ďalší neúspešný duel o grandslamovú trofej.Stala sa prvou tenistkou od Sereny Williamsovej v roku 2016, ktorá sa dostala do finále Roland Garros a Wimbledonu v tej istej sezóne, a prvou od Venus Williamsovej v roku 2002, ktorá obe tieto finále prehrala. Napriek smútku však smerom do budúcna hľadí s optimizmom.„Ak si udržím túto úroveň, myslím si, že môžem dokázať veľké veci,“ skonštatovala 28-ročná Paoliniová.