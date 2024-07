Nezostalo z neho nič. Fínsky klub prišiel o štadión, zhorela hlavná tribúna aj vnútro (video)

Príčina požiaru sa vyšetruje

Mužské a ženské tímy momentálne nič nemajú

14.7.2024 (SITA.sk) - Vo fínskom futbalovom klube IF Gnistan majú „hlavy v smútku“. Ako referuje web tamojšej verejnoprávnej televízie YLE, štadión nováčika najvyššej fínskej súťaže zničil požiar. Plamene úplne zničili hlavnú tribúnu štadióna, ako aj skladové priestory, šatne a všetok majetok vo vnútri.Požiar na štadióne Oulunkylä v Helsinkách vypukol v sobotu skoro ráno, pričom zakrátko sa rozšíril aj na strechu priľahlej ľadovej plochy. Šéf hasičov v Helsinkách Petri Strandberg v sobotu okolo siedmej hodiny ráno informoval, že hasičom sa podarilo zabrániť ďalšiemu šíreniu požiaru.Poznamenal, že interiér ľadovej haly utrpel iba minimálne škody, do budovy sa dostal len dym, ale žiadne teplo ani plamene.K zraneniu osôb nedošlo, v bezprostrednej blízkosti požiariska sa nenachádzajú žiadne obytné budovy. Príčinu požiaru polícia vyšetruje. Futbalový klub IF Gnistan, ktorý tento rok postúpil do najvyššej fínskej futbalovej súťaže Veikkausliiga, odložil svoj nedeľňajší domáci zápas proti IFK Mariehamn.V predchádzajúcich dvoch rokoch klub investoval do štadióna takmer 1,5 milióna eur. Predseda klubu Risto Murto povedal, že je nepravdepodobné, že by klub v tejto sezóne odohral na svojom štadióne zápasy Veikkausliigy. Podotkol, že klub zvažuje možnosť využitia alternatívnych ihrísk pre svoje zápasy.„Je veľmi nepravdepodobné, že budeme hrať na tomto ihrisku. Je to hrozná tragédia. Všetko vybavenie, úplne všetko je spálené. Mužské a ženské tímy momentálne nič nemajú,“ povedal Murto pre YLE.