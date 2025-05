Winkler oznámil svoju kandidatúru na primátora Bratislavy, predstavil aj novú mestskú stranu – VIDEO

Poslanec kritikou nešetril

13.5.2025 (SITA.sk) - Bratislavský mestský a župný poslanec Martin Winkler , ktorý je odporcom súčasného vedenia magistrátu na čele s Matúšom Vallom , v utorok oznámil svoju kandidatúru na post primátora Bratislavy v najbližších komunálnych voľbách. Spolu so svojim odborným tímom zároveň predstavil novú mestskú stranu Dunaj. "Bratislava má peňazí dosť, len sa nesmú strácať do vreciek spriatelených osôb," uviedol."Chcem byť primátorom všetkých obyvateľov, bez ohľadu na to, akú stranu volia vo voľbách, či jazdia autom, električkou alebo bicyklom, či sú konzervatívni alebo literárni, či sú mladí alebo seniori," poznamenal Winkler s tým, že primátor nesmie riešiť ideológiu a rozdeľovať obyvateľov na tých dobrých a tých menej preferovaných.Zároveň sa zaviazal, že v prípade svojho zvolenia počas najbližšieho volebného obdobia nezvýši Bratislavčanom žiadne dane ani poplatky.Poslanec nešetril kritikou na magistrát Matúša Valla. "Máme tu dvojnásobné dane, máme tu rekordné zadlženie a hroziacu nútenú správu nášho mesta, dvojnásobný počet zbytočných zamestnancov magistrátu a mestských firiem. Máme tu nezmyselné cyklotrasy, ktoré vedú odnikadiaľ nikam, dvojročné omeškanie električky v Petržalke, ktoré sa predražilo o 20 miliónov eur, klientelizmus a samé kamarátšafty," vymenoval Winkler.Zároveň pripomenul, že na Slovensku v súčasnosti čelíme konsolidácii, ktorá sa bytostne dotýka náš všetkých. "Vedenie nášho magistrátu na čele s primátorom Vallom však pred touto situáciou zavrelo oči a pokračuje v bezhlavom a bezprecedentnom zadlžovaní Bratislavy," doplnil s tým, že prichádza s jasnou a zrozumiteľnou alternatívou založenou na skúsenostiach, zdravom rozume a citlivých riešeniach vhodných pre všetkých, nielen pre jednu protežovanú skupinu.Winklerov tím tvoria aktivisti a komunálni politici, ktorí podľa jeho slov narazili na súčasnú ignoráciu a aroganciu mesta. "Ktorí sú vytláčaní z rozhodovania občanov len preto, že nepatria do toho správneho - Vallovho tímu," poznamenal a dodal, že okrem predstavených členov tvoria jeho tím ďalšie stovky Bratislavčanov. "Na rozdiel od súčasného primátora mám ekonomické vzdelanie a s veľkými obavami sledujem, kam naše mesto smeruje, keďže nemáme plán B a ani plán C," doplnil."Je to divoká párty a zbesilá jazda na účet ďalších Bratislavčanov a jej záverečná je v nedohľadne. To sa musí skončiť, ak sa chceme vyhnúť gréckej ceste, ktorou sa Bratislava rúti," skonštatoval Winkler s tým, že z toho vyplývajú závažné problémy, ktoré môžu vyústiť až do nútenej správy mesta. "Všetky projekty meškajú, sú výrazne predražené a dlhy mesta a úroky rastú závratným tempom," dodal Vallov odporca.Winkler ako manažér, ktorý za viac ako 20 rokov vybudoval a riadil firmy so stovkami zamestnancov, podľa vlastných slov pochopil, že spôsob, akým je hlavné mesto riadené, nemá šťastný koniec."Socializmus, prezamestnanosť a zadlžovanie mesta treba vymiesť železnou metlou z magistrátu. Chcem ako mestský a župný poslanec otvoriť Bratislavčanom oči zaslepené kultom osobnosti pána primátora, aby vedeli, ako je súčasné vedenie mesta odtrhnuté od reality zabúda na bežných Bratislavčanov," doplnil.