Mzdy v marci rástli, ale inflácia ich zhltla. Reálne stúpli len v šiestich odvetviach

Reálne mzdy, teda po očistení o vplyv inflácie, medziročne vzrástli v šiestich z desiatich odvetví. Najdynamickejší reálny rast o 3 % sa prejavil v ubytovaní a o 2,2 % sa reálne zvýšili mzdy v maloobchode. Pokles reálnych miezd evidovali štyri odvetvia, a to predaj a oprava vozidiel, priemysel, vybrané trhové služby a veľkoobchod, všetky v rozpätí od 1 % do 2 %.Zamestnanosť bola v marci medziročne vyššia v troch z desiatich odvetví, a to v ubytovaní, vo vybraných trhových službách a v reštauráciách a pohostinstvách. Naopak, úbytok zamestnancov sa prejavil v siedmich odvetviach, najvýraznejšie vo veľkoobchode o 3,7 % a v doprave so skladovaním o 2,2 %.„Úbytok pracovných miest signalizuje možnú zmenu dlhodobého trendu na trhu práce, keď pretrvávajúce ekonomické tlaky, ako rast nákladov vplyvom zvýšenia a zavedenia nových daní, tlmia celkovú dynamiku,“ povedal pre SITA analytik 365.bank Tomáš Boháček . Očakáva, že sa najmä vývoj miery nezamestnanosti bude postupne meniť a ku koncu roka by nebolo prekvapivé, ak by sa objavili aj úrovne tesne pod 6 %.