|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 3.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Oldrich
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. decembra 2025
Winkler upozornil na zmluvu, ktorú považuje za galaktický lup. Bratislava má najdrahších smetiarov na svete – VIDEO
Bratislava má podľa Martina Winklera najdrahších smetiarov na svete. Mestský poslanec a kandidát na primátora upozornil na zmluvu, ...
Zdieľať
3.12.2025 (SITA.sk) - Bratislava má podľa Martina Winklera najdrahších smetiarov na svete. Mestský poslanec a kandidát na primátora upozornil na zmluvu, ktorú považuje za galaktický lup a ukážkový príklad plytvania peňazí Bratislavčanov. "Na základe mojich zistení má Bratislava najdrahších smetiarov na svete," uviedol s tým, že mestská firma OLO podpísala katastrofálnu zmluvu, podľa ktorej má za dovoz jedného smetiara zo zahraničia platiť 50-tisíc eur.
Spoločnosť OLO má nedostatok smetiarov, preto vypísala inzerát, na ktorý sa podľa Winklera hlásia bratislavskí a slovenskí smetiari. "Nikto im však neodpovedá, keďže zamestnanci personálneho oddelenia dostali pokyn, aby s nimi nekomunikovali," uviedol Vallov odporca s tým, že viacerí z týchto záujemcov o prácu ho kontaktovali. Na základe ich odmietnutí sa zameral na zistenie príčiny a odhalil, že OLO podpísalo zmluvu s agentúrou, ktorá vozí zahraničných smetiarov.
OLO má podľa tejto zmluvy platiť agentúre celkovú cenu práce za týchto smetiarov, čiže superhrubú mzdu, ktorá tvorí približne 3200 eur a navyše províziu. "Táto provízia je 15 a pol násobok celkovej ceny práce za jeden mesiac. Teda činí približne 50-tisíc eur za jedného smetiara na mesiac," skonštatoval Winkler. Ako dodal, OLO navyše platí tejto agentúre 2500 eur jednorazový náborový poplatok a prepláca dovoz do práce, ubytovanie, stravu, lekára aj koordinátora.
"Takto nastavená zmluva neexistuje v žiadnej normálnej firme. Takéto ožobračovanie, ktoré tu predvádza Team Vallo na Bratislavčanoch si nedovolil nikto v dejinách Bratislavy," zdôraznil kandidát na primátora. Ako dodal, je to o to absurdnejšie, že od príchodu Matúša Valla na magistrát stúpli poplatky za komunálny odpad o desiatky percent a pritom frekvencia vývozu výrazne klesla. "Keď si to všetko spočítame, výsledná suma je alarmujúca, priam na rezignáciu primátora Valla," doplnil.
Winkler upozornil, že ak jeden smetiar vyjde Bratislavu 50-tisíc eur, 20 ich bude stáť milión a 40 smetiarov dva milióny eur. "Táto zmluva je dokonca napísaná tak, že z nej nie je jasné či ide o jednorazovú alebo pravidelnú odmenu, ja ju čítam tak, že je to odmena za každý jeden mesiac," uviedol Vallov odporca. Zároveň sa pýta Matúša Valla, koľko takýchto zmlúv má mesto ešte podpísaných a či takto dosadzuje aj ľudí do ostatných mestských podnikov.
"Chcem upozorniť, že toto nie je jednorazové zlyhanie, toto je systémové zlyhanie vedenia mesta, ktoré ako primátor zastavím," zdôraznil Winkler s tým, že ako primátor urobí okamžitý audit všetkých zmlúv mestských podnikov, príde na všetky zlodejiny a takéto zmluvy zruší. "Chcel by som verejne vyzvať Petru Hudákovú, šéfku dozornej rady OLO a členku Tímu Vallo, aby sa k tomuto verejne vyjadrila," dodal kandidát na primátora.
Zmluva sa dá podľa Winklera veľmi ľahko vyhľadať. "Bola podpísaná 25. apríla medzi spoločnosťou OLO a agentúrou EPF Group. Podpísala ju aj súčasná riaditeľka OLO pani Čalfovová, ktorú verejne vyzývam, aby prišla budúci týždeň na zastupiteľstvo a objasnila nám dôvody, prečo takúto zlodejskú zmluvu podpísala," uviedol Vallov odporca. Súčasného primátora zároveň vyzval, aby vyvodil zodpovednosť za svojich ľudí a začal konečne konať.
Zdroj: SITA.sk - Winkler upozornil na zmluvu, ktorú považuje za galaktický lup. Bratislava má najdrahších smetiarov na svete – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Spoločnosť OLO má nedostatok smetiarov, preto vypísala inzerát, na ktorý sa podľa Winklera hlásia bratislavskí a slovenskí smetiari. "Nikto im však neodpovedá, keďže zamestnanci personálneho oddelenia dostali pokyn, aby s nimi nekomunikovali," uviedol Vallov odporca s tým, že viacerí z týchto záujemcov o prácu ho kontaktovali. Na základe ich odmietnutí sa zameral na zistenie príčiny a odhalil, že OLO podpísalo zmluvu s agentúrou, ktorá vozí zahraničných smetiarov.
Provízia je 15 a pol násobok celkovej ceny práce
OLO má podľa tejto zmluvy platiť agentúre celkovú cenu práce za týchto smetiarov, čiže superhrubú mzdu, ktorá tvorí približne 3200 eur a navyše províziu. "Táto provízia je 15 a pol násobok celkovej ceny práce za jeden mesiac. Teda činí približne 50-tisíc eur za jedného smetiara na mesiac," skonštatoval Winkler. Ako dodal, OLO navyše platí tejto agentúre 2500 eur jednorazový náborový poplatok a prepláca dovoz do práce, ubytovanie, stravu, lekára aj koordinátora.
"Takto nastavená zmluva neexistuje v žiadnej normálnej firme. Takéto ožobračovanie, ktoré tu predvádza Team Vallo na Bratislavčanoch si nedovolil nikto v dejinách Bratislavy," zdôraznil kandidát na primátora. Ako dodal, je to o to absurdnejšie, že od príchodu Matúša Valla na magistrát stúpli poplatky za komunálny odpad o desiatky percent a pritom frekvencia vývozu výrazne klesla. "Keď si to všetko spočítame, výsledná suma je alarmujúca, priam na rezignáciu primátora Valla," doplnil.
Systémové zlyhanie vedenia mesta
Winkler upozornil, že ak jeden smetiar vyjde Bratislavu 50-tisíc eur, 20 ich bude stáť milión a 40 smetiarov dva milióny eur. "Táto zmluva je dokonca napísaná tak, že z nej nie je jasné či ide o jednorazovú alebo pravidelnú odmenu, ja ju čítam tak, že je to odmena za každý jeden mesiac," uviedol Vallov odporca. Zároveň sa pýta Matúša Valla, koľko takýchto zmlúv má mesto ešte podpísaných a či takto dosadzuje aj ľudí do ostatných mestských podnikov.
"Chcem upozorniť, že toto nie je jednorazové zlyhanie, toto je systémové zlyhanie vedenia mesta, ktoré ako primátor zastavím," zdôraznil Winkler s tým, že ako primátor urobí okamžitý audit všetkých zmlúv mestských podnikov, príde na všetky zlodejiny a takéto zmluvy zruší. "Chcel by som verejne vyzvať Petru Hudákovú, šéfku dozornej rady OLO a členku Tímu Vallo, aby sa k tomuto verejne vyjadrila," dodal kandidát na primátora.
Zmluva sa dá podľa Winklera veľmi ľahko vyhľadať. "Bola podpísaná 25. apríla medzi spoločnosťou OLO a agentúrou EPF Group. Podpísala ju aj súčasná riaditeľka OLO pani Čalfovová, ktorú verejne vyzývam, aby prišla budúci týždeň na zastupiteľstvo a objasnila nám dôvody, prečo takúto zlodejskú zmluvu podpísala," uviedol Vallov odporca. Súčasného primátora zároveň vyzval, aby vyvodil zodpovednosť za svojich ľudí a začal konečne konať.
Zdroj: SITA.sk - Winkler upozornil na zmluvu, ktorú považuje za galaktický lup. Bratislava má najdrahších smetiarov na svete – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Predstaviteľky opozície zaslali Ficovi otvorený list, žiadajú vyvodenie dôsledkov voči Lajčákovi – VIDEO
Predstaviteľky opozície zaslali Ficovi otvorený list, žiadajú vyvodenie dôsledkov voči Lajčákovi – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Odborári predstavili ďalšie kapitoly doktríny o sociálnom poistení
Odborári predstavili ďalšie kapitoly doktríny o sociálnom poistení