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 24hod.sk    Zo zahraničia

06. septembra 2026

Witkoff a Kushner rokovali tri hodiny s Putinom. Z Kremľa zamierili na letisko, teraz ich čaká Kyjev


Tagy: Americký prezident Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine Zahraničie

Stretnutie venované vojne na Ukrajine trvalo približne tri hodiny. Osobitní vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve ...



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russia_putin_36768 676x470 6.9.2026 (SITA.sk) - Stretnutie venované vojne na Ukrajine trvalo približne tri hodiny.


Osobitní vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Jared Kushner ukončili v sobotu večer rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Kremli. Stretnutie venované vojne na Ukrajine trvalo približne tri hodiny.

Americká delegácia následne odišla na moskovské letisko Vnukovo a jej ďalšou zastávkou má byť Kyjev, informuje ukrajinský portál Glavcom s odvolaním sa na ruské médiá.

Americkí vyjednávači po rokovaniach mieria do Kyjeva


Zatiaľ nie je známe, akým spôsobom sa americkí vyjednávači dostanú do ukrajinského hlavného mesta. Podľa materiálu môže ísť o let s prestupom a následnú cestu vlakom. V Kyjeve ich čakajú rokovania s ukrajinskou stranou.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine



Putin na začiatku stretnutia označil situáciu, o ktorej mali rokovať, za komplikovanú. Trumpovi zároveň prostredníctvom jeho vyslancov poslal poďakovanie a najlepšie želania.

Rokovali aj o dočasnom zastavení útokov


Jednou z tém bola dočasná pauza v útokoch na hlavné mestá. Putin tvrdil, že žiadosť o zastavenie útokov na Kyjev prišla oficiálnymi kanálmi a ruské sily od polnoci 5. septembra na ukrajinské hlavné mesto neútočili. Podľa materiálu však toto tvrdenie nezodpovedalo správam o ruských útokoch pokračujúcich počas noci a rána.

Ruský prezident zároveň povedal, že Moskva sa s Ukrajinou nedohodla na zastavení paľby na obdobie dlhšie ako tri dni. Tvrdil tiež, že Ukrajina výrazne obmedzila počet svojich útokov.

Putin označil rokovania s Američanmi za užitočné


Dočasné zastavenie útokov podľa predchádzajúcich vyjadrení Kremľa súviselo s prípravou a uskutočnením návštev Witkoffa a Kushnera v Moskve a Kyjeve. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podľa materiálu deklaroval pripravenosť Ukrajiny zdržať sa počas rokovaní útokov na Moskvu.

Putin označil kontakty s americkými predstaviteľmi za užitočné a povedal, že Moskve vyhovuje spolupráca s Witkoffom a Kushnerom. Potvrdil tiež, že po moskovských rokovaniach budú pokračovať do Kyjeva.

Americká delegácia mala priniesť nový návrh


Pred príchodom do Kremľa strávili Witkoff a Kushner niekoľko hodín v Moskve s Putinovým osobitným predstaviteľom pre investičnú a ekonomickú spoluprácu Kirillom Dmitrijevom.

Podľa materiálu sa očakávalo, že americká delegácia v Moskve predstaví nové návrhy týkajúce sa ukončenia vojny. Trump už skôr uviedol, že Witkoff a Kushner vezú do Moskvy nový konkrétny návrh na urovnanie konfliktu, jeho podrobnosti však verejne nezverejnil.


Zdroj: SITA.sk - Witkoff a Kushner rokovali tri hodiny s Putinom. Z Kremľa zamierili na letisko, teraz ich čaká Kyjev © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine Zahraničie
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