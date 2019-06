Wittenbergerová: Finančná správa nemala informácie o aktivitách Vadalu

Na archívnej snímke prezidentka Finančnej správy (FS) SR Lenka Wittenbergerová. Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 12. júna (TASR) – Prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová tvrdí, že finančná správa nebola v roku 2013 informovaná o aktivitách Antonina Vadalu. Ministerka vnútra SR Denisa Saková (Smer-SD) reaguje, že to nie je v poriadku, v dôsledku čoho bola aj nariadená kontrola, ktorá vyústila do konania na Úrade inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR.povedala Wittenbergerová po stredajšom rokovaní vlády. Dodala, že tieto firmy nemajú pridelené ani takzvané EORI číslo, ktoré je nutné pre akékoľvek colné konanie. Na otázku, či by sa tovar nedal pašovať cez colnicu aj bez prideleného EORI čísla reagovala, že je presvedčená, že nie.Podľa informácií denníka Sme, ktorý sa odvolával na taliansku verejnoprávnu televíziu, mala policajná pridelenkyňa v Ríme Dáša Macková talianskej antimafiánskej organizácii DIA napísať sériu listov, v ktorých okrem iného informovala organizáciu o tom, že Antonino Vadala mal v rámci obchodovania s mäsom do Turecka, cez Balkán, pašovať aj drogy. Finančná správa denníku Sme potvrdila, že pobočka colného úradu naozaj sídlila v priestoroch Vadalovej firmy.Odbor kontroly Prezídia Policajného zboru ukončil kontrolu so záverom, že okrem administratívnych pochybení mohlo dôjsť aj k spáchaniu trestného činu, povedala v utorok hovorkyňa prezídia Denisa Baloghová. Vzhľadom na to bol prípad následne posunutý na Úrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR, ktorý sa k podrobnostiam, vzhľadom na utajenie, nevyjadruje.