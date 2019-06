Štatistici zrevidujú čísla o výkone slovenskej ekonomiky

Štatistický úrad Slovenskej republiky. Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. júna (TASR) - Štatistický úrad (ŠÚ) SR vykoná v mesiacoch júl až september tohto roka veľkú benchmarkovú revíziu údajov v systéme národných účtov. Dotkne sa ročných aj kvartálnych dát za sektorové a národné účty v niektorých prípadoch od roku 1995 až po rok 2017. Upravia sa tiež predbežné odhady ročných údajov za rok 2018. Informovala o tom hovorkyňa úradu Jana Morháčová.Očakávaný vplyv revízie na kľúčový parameter - hrubý domáci produkt (HDP) je podľa doteraz známych údajov od mínus 0,9 do plus 1,5 % HDP v jednotlivých rokoch.uviedla Alena Illiťová, generálna riaditeľka sekcie makroekonomických štatistík ŠÚ SR.Do celého systému národných účtov sa zapracujú informácie z aktualizovaných zdrojov údajov, revidované údaje o zahraničnom obchode a metodické spresnenia pre jednotlivé ukazovatele.Revidované ročné sektorové a národné účty budú do Eurostatu zaslané v pravidelnom septembrovom termíne (k 30. septembru 2019). Následne v krátkom časovom odstupe ŠÚ SR zreviduje aj štvrťročné národné a sektorové účty a počas októbra 2019 zmeny zverejní vo všetkých príslušných databázach na stránke ŠÚ SR.doplnila Illiťová.Detailnejšie informácie o zmenách konkrétnych ukazovateľov budú popísané v metodických vysvetlivkách pri zverejnení na webstránke ŠÚ SR.V pravidelnom jesennom odpočte kľúčových ukazovateľov o ročnom hrubom domácom produkte (HDP) aj hrubom národnom dôchodku (HND) vrátane komponentov budú dáta upravené v časovom rade 2010 až 2017. Správa o kvalite HND bude obsahovať aj popis vplyvu revízie.Členské štáty EÚ zverejňujú údaje národných účtov revidované podľa metodiky ESA 2010 od roku 2014. Makroekonomické štatistiky, medzi ktoré patria národné účty, sa vytvárajú z rôznych zdrojov. Informácie používané na odhad ekonomických agregátov, napríklad HDP, HND, sú k dispozícii s rôznym stupňom včasnosti. Podobne sa časom zdokonaľujú uplatňované metodické postupy na základe nových informácií.dodala Illiťová.Podľa Harmonizovanej európskej revíznej politiky pre makroekonomické štatistiky by členské štáty mali zverejniť veľké (tzv. benchmarkové) revízie údajov národných účtov v rokoch 2019 a 2024.