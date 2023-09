Wlachovského ministerstvo si predvolalo maďarského veľvyslanca, má výhrady voči vyjadreniam Szijjártóa na juhu Slovenska

28.9.2023 (SITA.sk) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí si v stredu predvolalo maďarského veľvyslanca na Slovensku Csabu Balogha Ten bol predvolaný pre vyjadrenia maďarského ministra zahraničia Pétera Szijjártóa , ktoré odzneli na utorkových a stredajších zhromaždeniach v obciam na juhu Slovenska.Generálny riaditeľ Sekcie pre európske záležitosti rezortu zahraničných vecí Tomáš Kozák požiadal maďarského veľvyslanca, aby Szijjártóvi tlmočil výhrady proti zasahovaniu do predvolebnej kampane na Slovensku podporou konkrétnych politických strán. Ministerstvo to považuje za vymykajúce sa štandardom diplomatickej komunikácie.„Máme záujem na budovaní normálnych susedských vzťahov s Maďarskom, chceme stavať na tom, čo nás spája a pozerať sa do budúcnosti," uviedol rezort slovenskej diplomacie.