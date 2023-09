Wlachovský považuje za odsúdeniahodné, že aj dnes niektorí ľudia glorifikujú totalitný Slovenský štát

Deň obetí holokaustu a rasového násilia

Židovský kódex

Tragédia holokaustu je tragédiou nás všetkých

9.9.2023 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Wlachovský považuje za odsúdeniahodné, že aj v súčasnej spoločnosti nájdeme ľudí, ktorí glorifikujú totalitný Slovenský štát napriek dôkazom o jeho krutosti voči vlastným občanom.Uviedol to pri príležitosti sobotného Dňa obetí holokaustu a rasového násilia . Poukázal na to, že takíto ľudia obhajujú predstaviteľov Slovenského štátu, usvedčených z odporných zločinov, ktorí sa zaslúžili o zničenie životov desiatok tisícov ľudí – Židov, Rómov a iných menšín.„Niektorí ani dnes neváhajú šíriť tie najšialenejšie falošné správy a spochybňovať utrpenie týchto ľudí. Zbabelo skrytí za bezmenné či falošné profily na sociálnych sieťach nepociťujú hanbu tvrdiť, že holokaust je výmysel, alebo že si to Židia zaslúžili,“ povedal Wlachovský a dodal, že tým pošliapavajú pamiatku všetkých, ktorí túto minulosť zažili a stála ich život.Pred 82 rokmi, 9. septembra 1941, začal vo vojnovej Slovenskej republike platiť tzv. Židovský kódex . Nariadenie vtedajšieho ľudáckeho režimu bolo jedným z najkrutejších protižidovských zákonov v Európe.Židovský kódex zbavil slovenských Židov nielen základných ľudských, občianskych a hospodárskych práv, ale tiež ich dôstojnosti.O niekoľko mesiacov neskôr, v marci 1942, sa začali deportácie ľudí do koncentračných táborov, kde zahynulo približne 70-tisíc Židov z územia vtedajšieho Slovenského štátu.Minister zahraničia prízvukuje, že tragédia holokaustu je tragédiou nás všetkých a je veľmi dôležité si túto tragédiu pripomínať.„Aby sme si uvedomili, aká tenká je čiara, ktorá delí nenávistné slová od činov. A aby sme sa nenechali strhnúť touto nenávisťou a za každých okolností si zachovali ľudskosť, preto nesmieme zabudnúť,“ dodal Wlachovský. Zároveň zdôraznil, že Slovensko sa jasne vymedzuje proti akýmkoľvek formám antisemitizmu, rasizmu a xenofóbie.