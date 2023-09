ŠIMEČKA: Dávajme pozor, kto šíri klamstvá a obviňuje obete, kto ospravedlňuje agresora a obdivuje autoritárskeho lídra

„Všímajme si burcovanie davov na námestiach”

Najkrutejší protižidovský zákon

9.9.2023 (SITA.sk) - Progresívne Slovensko si v sobotu pripomenulo Deň obetí holokaustu a rasového násilia . Predseda hnutia Michal Šimečka pri tejto príležitosti vyzýva ľudí, aby si všímali, kto dnes vzýva agresora a diktátorský režim, burcuje ľudí na námestiach a šíri nenávisť.„Všímajme si burcovanie davov na námestiach vyhláseniami plnými nenávisti a strachu. Dávajme pozor, kto šíri klamstvá a obviňuje obete, kto ospravedlňuje agresora a obdivuje autoritárskeho lídra. Toto dnes otvorene ponúka Robert Fico a extrémisti - vzývanie diktátorského režimu v snahe presvedčiť ľudí, že cesta neslobody a útlaku iných je cesta pre Slovensko,” skonštatoval Šimečka.Podčiarkol, že podpora Ruskej federácie - krajiny, ktorá nás otvorene označuje za nepriateľa, nám neprinesie nič dobré a neznamená ani bezpečnosť, ani lepší život. Práve naopak. „Znamená medzinárodnú izoláciu a neschopnosť presadiť svoje záujmy v zahraničí,“ zdôraznil Šimečka.Pred 82 rokmi, 9. septembra 1941, začal vo vojnovej Slovenskej republike platiť tzv. Židovský kódex. Nariadenie vtedajšieho ľudáckeho režimu bolo jedným z najkrutejších protižidovských zákonov v Európe.Židovský kódex zbavil slovenských Židov nielen základných ľudských, občianskych a hospodárskych práv, ale tiež ich dôstojnosti. O niekoľko mesiacov neskôr, v marci 1942, sa začali deportácie ľudí do koncentračných táborov, kde zahynulo približne 70-tisíc Židov z územia vtedajšieho Slovenského štátu.„Akokoľvek sa niektorí politici snažia históriu prekrútiť, bol to prezident Jozef Tiso a vtedajšia vláda, kto fašizmus v Slovenskom štáte zaviedol a podporoval,“ dodal Šimečka a prízvukoval, že je našou povinnosťou dbať na to, aby sa niečo tak desivé, ako bol holokaust, už nikdy neopakovalo.