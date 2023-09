Wlachovský prebral so svojím rakúskym kolegom problematiku nelegálnej migrácie a skritizoval Maďarsko

Maďarsko ignoruje dohodu

Žiadny štát to nevyrieši sám

7.9.2023 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí Miroslav Wlachovský sa zhováral so svojím rakúskym kolegom Alexandrom Schallenbergom o problematike nelegálnej migrácie i faktoroch, ktoré situáciu zhoršujú.Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Ministri sa zhodli na potrebe komunikácie i koordinácie krokov týkajúcich sa migrácie na bilaterálnej i regionálnej úrovni.Wlachovský tiež kritizoval prístup Maďarska k spoločnej snahe o zvládnutie migrácie. Prístup nášho južného suseda je charakteristický neregistrovaním migrantov či nemožnosťou požiadať o azyl.Šéf slovenskej diplomacie tiež podotkol, že súčasťou problému je i to, že Maďarsko odmieta vykonávať takzvanú readmisnú dohodu so Slovenskom o preberaní nelegálnych migrantov.Wlachovský tiež označil za nešťastný krok prepustenie niekoľkých stoviek prevádzačov z maďarských väzníc, o ktorom rozhodla maďarská vláda.Obaja ministri, slovenský i rakúsky, sú toho názoru, že situáciu je potrebné dostať pod kontrolu, aby nenastal takzvaný domino efekt v podobe zavádzania kontrol na vnútorných hraniciach, a tiež aby sa zachoval funkčný schengenský priestor a voľný pohyb v strednej Európe.„Pravidelný kontakt s najbližšími partnermi považujem za veľmi dôležitý, obzvlášť v súvislosti s efektívnym riešením problémov spojených s nelegálnou migráciou. Rakúskeho kolegu som informoval o konkrétnych opatreniach schválených vládou, ktoré zahŕňajú posilnenie ochrany hraníc aj úpravu administratívnych postupov. Ich cieľom je obmedziť nelegálnu migráciu cez územie Slovenska a bojovať proti prevádzačstvu migrantov,“ povedal Wlachovský.Obaja chápu, že žiadny štát nemôže problémy týkajúce sa nelegálnej migrácie riešiť osamote, ale ide o regionálny problém, ktorý potrebuje spoločný postup, dodržiavanie pravidiel i zodpovedný prístup od každého štátu.„Dlhodobé a funkčné riešenie treba však nájsť na európskej úrovni a práve toto je snahou našej diplomacie už niekoľko rokov,“ uzavrel.