Hlas: Vláda a bývalá koalícia zmarili šancu zakročiť proti nelegálnej migrácii

Téma, ktorá rozdeľuje

Podporia otvorenie schôdze

7.9.2023 (SITA.sk) - Úradnícka vláda a strany bývalej koalície vo štvrtok podľa Hlasu zmarili šancu zakročiť voči nelegálnej migrácii a vysvetliť slovenským občanom svoje postoje."Pán premiér aj pani prezidentka dnes mohli požiadať o vystúpenie pred parlamentom a upokojiť ľudí, ak je teda podľa nich v rámci migračnej krízy všetko v poriadku. Vláda, zložená z nikým nevolených úradníkov, tu mala byť nastúpená pred volenými zástupcami občanov a v priamom prenose im povedať, ako chráni ich záujmy a ich bezpečnosť!" uviedol líder Hlasu Peter Pellegrini Vláda a strany bývalej koalície na jednej strane kritizujú údajné politizovanie témy nelegálnej migrácie, na druhej strane robia všetko pre to, aby táto téma v politickom priestore ostala."Ak v spoločnosti existuje téma, ktorá ju rozdeľuje a vyrušuje, potom je vláda povinná sa k takejto téme postaviť čelom a neutekať! Nelegálna migrácia dnes nie je vymyslený problém. Ak namiesto stoviek máme za posledný rok na Slovensku zrazu takmer 30-tisíc nelegálnych migrantov, nie je to žiadna fantazmagória, ale realita," zdôraznil Peter Pellegrini.Hlas zopakoval svoje návrhy na riešenie migračnej krízy: zrušiť okamžite mimoriadnu situáciu kvôli Covidu, ktorá dodnes bráni vracať migrantov tam, odkiaľ prišli, zaisťovať migrantov, kým sa dôkladne nepreverí ich totožnosť, a odvolať policajného prezidenta Hamrana , ktorý si pomýlil svoju skutočnú prácu s politikou.Opatrenia prijaté v stredu vládou sú podľa Pellegriniho nedostatočné a majú len tranzitný charakter."Vláda sa snaží robiť všetko pre to, aby nelegálni migranti v tichosti zo Slovenska zmizli. Lenže my musíme konať tak, aby sme dokázali chrániť svoje hranice a nedovolili sem nelegálnym migrantom ani vstúpiť. Raz sa môže stať, že sa tu rozhodnú ostať a budeme mať na Slovensku tisícky nelegálnych migrantov, s údajne rovnakou krajinou pôvodu, rovnakým menom a rovnakým dátumom narodenia," upozornil Peter Pellegrini.Hlas bude v piatok pripravený opäť podporiť otvorenie mimoriadnej schôdze parlamentu tak k nelegálnej migrácii, ako aj problémom slovenských pediatrov.