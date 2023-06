Wlachovský pri príležitosti 30. výročia vstupu Slovenska do Rady Európy vyzdvihol význam tejto organizácie

Nezastupiteľná pomoc

Prioritou ostáva podpora Ukrajine

30.6.2023 (SITA.sk) - Rada Európy výrazne pomohla Slovensku pri integrácii do európskych štruktúr, význam nášho členstva však pretrváva aj dnes. Uviedol to v piatok minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Wlachovský pri príležitosti 30. výročia vstupu Slovenska do Rady Európy.Wlachovský podľa tlačového odboru rezortu diplomacie vyzdvihol prínos tejto medzinárodnej organizácie európskych štátov pri demokratizácii východnej Európy po páde Železnej opony. Pomoc Rady Európy pre Slovensko na ceste k európskej integrácii označil minister za nezastupiteľnú.„Pred tridsiatimi rokmi to bola podpora pri konsolidácii demokracie, ľudských práv či posilňovaní odolnosti našich štátnych inštitúcií. Dnes spolupracujeme napríklad aj v oblasti boja proti rasizmu a nenávistným prejavom, ochrane menšín či podpore slobody médií,“ skonštatoval Wlachovský a dodal, že aj pre vyznávanie a podporu týchto ideálov v Rade Európy nie je miesto pre členov, ktorí flagrantne porušujú medzinárodné právo.Šéf našej diplomacie tiež pripomenul vlaňajšie jednomyseľné vylúčenie Ruskej federácie z Rady Európy pre jeho vojenskú agresiu proti Ukrajine. Wlachovský pri téme Ruskom vyvolanej vojny proti Ukrajine ocenil postoj Rady Európy. Jej prioritou totiž ostáva pokračujúca podpora napadnutej krajiny aj s ohľadom na vyvodzovanie zodpovednosti.Minister zároveň pripomenul vytvorenie Registra škôd, ktorý označil za prvý krok k odškodneniu obetí. Pri tomto úsilí prisľúbil plnú podporu Slovenska.