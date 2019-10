WNBA: Washington s Toliverovou prehral 4. finále, séria je vyrovnaná

Kristi Toliverová z Washington Mystics (WNBA). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

WNBA - play off



finále - 4. zápas:



Connecticut - Washington 90:86

/stav série: 2:2/

Washington 9. októbra (TASR) - Basketbalistky Washingtonu Mystics prehrali v noci na stredu vo štvrtom zápase finále play off zámorskej WNBA na palubovke Connecticutu Sun 86:90. Americká rozohrávačka so slovenským pasom Kristi Toliverová si v drese Mystics pripísala sedem bodov, päť asistencií a dva doskoky.Connecticut tak vyrovnal sériu na 2:2 a vynútil si rozhodujúci piaty finálový duel. Ten sa uskutoční v noci na piatok o 2.00 SELČ vo washingtonskej Entertainment and Sports Arene.