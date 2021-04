World Press Photo: Hlavnú kategóriu vyhrala snímka dánskeho fotografa

Dánsky fotograf Mads Nissen sa stal vo štvrtok laureátom hlavnej ceny World Press Photo of the Year, ktorú organizuje nezávislá nezisková organizácia World Press Photo so sídlom v holandskom Amsterdame.





Nissen si ocenenie vydobyl záberom pacientky brazílskeho ústavu sociálnej starostlivosti, ktorá sa po mesiacoch strávených v korovírusovej izolácii objíma so zdravotníckou pracovníčkou. Objektom víťaznej fotografie s názvom "Prvé objatie" je 85-ročná Rosa Luiza Lunardiová, ktorá strávila v izolácii svojho brazílskeho ústavu sociálnej starostlivosti v Sao Paule päť mesiacov.Ženy sú na danej snímke, ktorá vznikla vlani 5. augusta, od seba oddelené ochrannou plastovou fóliou znižujúcou riziko prenosu tejto nákazlivej choroby. Fotografia sa po prvý raz objavila v dánskom denníku Politiken, pre ktorý Nissen fotografuje."Táto ikonická fotografia pandémie COVID-19 zaznamenáva najneobyčajnejšie okamihy našich životov," uviedol jeden z členov poroty. Snímka zvíťazila aj v kategórii "Všeobecné správy - jednotlivci". "Pre mňa je to príbeh lásky a nádeje v tých najťažších časoch," vyhlásil Nissen (41).

Je to preňho už druhá výhra v kategórii World Press Photo of the Year; prvý raz toto ocenenie získal v roku 2015 za intímnu fotografiu homosexuálneho páru v Rusku, pripomína tlačová agentúra AFP.



Do súťaže sa zapojilo približne 4300 fotografov z celého sveta, ktorí porote predložili vyše 74.000 záberov. Porota do finálneho kola vybrala 45 uchádzačov. Podujatie sa tohto roku konalo z dôvodu koronavírusových opatrení online.