Wout van Aert mal ťažký pád, zlomil si rebrá a kľúčnu kosť (video)

28.3.2024 (SITA.sk) - Belgický cyklistický univerzál Wout van Aert , úradujúci strieborný medailista z olympijských hier v Tokiu a jeden z favoritov na zlato na OH v Paríži 2024, havaroval počas stredajších pretekov Dwars door Vlaanderen a zlomil si kľúčnu kosť aj niekoľko rebier.Líder tímu Visma-Lease a Bike havaroval v Belgicku tesne pred stúpaním na Berg ten Houte spolu s Biniamom Girmayom z Intermarche-Wanty a Madsom Pedersenom Jasperom Stuyvenom z Lidl-Trek.Van Aertovi pomohli na nosidlá a previezli ho do lekárskeho stanu na röntgenové vyšetrenie, ktoré odhalilo rozsah jeho zranení."Nie je jasné, ako dlho bude trvať jeho zotavenie. Van Aert určite vynechá najbližšie preteky Okolo Flámska Paris-Roubaix aj Amstel Gold Race," uviedol tím Visma vo vyhlásení.Van Aert je považovaný za jedného z najlepších a najuniverzálnejších cyklistov na svete. Trojnásobný majster sveta v cyklokrose je zároveň víťaz desiatich etáp a bodovacej klasifikácie na Tour de France . Počas kariéry triumfoval aj na ďalších prestížnych jednorazových pretekoch ako Miláno-San Remo Gent-Wevelgem či Amstel Gold Dvadsaťdeväťročný cyklista figuruje v nominácii Belgicka na OH v Paríži a podľa expertov by mal patriť medzi najväčších ašpirantov na zisk olympijského zlata v časovke. Jeho účasť na hrách v Paríži by nemala byť ohrozená, avšak otáznik visí nad štartom na Giro d´Italia, ktoré pôvodne Van Aert uprednostnil pred Tour de France.V roku 2021 na OH v japonskom Tokiu v pretekoch s hromadným štartom bol rýchlejší ako Van Aert iba Ekvádorčan Richard Carapaz . Na treťom mieste skončil Slovinec Tadej Pogačar