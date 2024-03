Nitra v tretej tretine šokovala Poprad, Michalovce už sú v semifinále play-off Tipos extraligy

Šťastný vyrovnávajúci gól Kabáča

Uragán Nitry v tretej tretine

28.3.2024 (SITA.sk) - Hokejová extraliga už pozná troch zo štyroch semifinalistov play-off. Tím HK Dukla Ingema Michalovce využil výhodu domáceho ľadu a v piatom štvrťfinálovom súboji zdolal HKM Zvolen 3:1.Michalovčania ovládli sériu 4:1 a ich súperom v semifinále budú hráči Nitry alebo Spišskej Novej Vsi. Nitra ešte nemá istotu semifinále, ale je blízko. V piatom zápase v Poprade zvíťazila po málo vídanom obrate z 0:3 na 4:3 a v piatok môže doma ukončiť sériu.Zvolen viedol v Michalovciach už po necelých troch minútach 1:0, ale gól Juraja Šišku bol posledný, ktorý vlaňajší finalista strelil v tejto sezóne. Michalovce kontrolovali na konci prvej a na začiatku druhej tretiny dvoma gólmi Michala Kabáča a definitívu postupu pečatil deväť sekúnd pred koncom tretej tretiny Martin Bodák."V prvom prípade zostávalo do konca prvej tretiny iba pár sekúnd. Postrehol som nejaký zmätok v obrane. Iba som nahodil puk pred bránku a trafil som brankára, od ktorého sa puk odrazil do bránky. Bol to veľmi šťastný okamih. Čo sa týka druhého gólu, snažil som sa využiť svoju postavu a silu. Viem narobiť problémy pred brankárom. Keď do toho príde aj teč, tak je to pre brankára dvojnásobne nepríjemné,” skonštatoval Michal Kabáč pre denník Šport.Zvolenský útočník Juraj Šiška bol, logicky, sklamaný. "Bol to tesný zápas, škoda, že sme ho nakoniec nezvládli. Pritom šancí sme mali dosť. Mrzí nás, že sme nestrelili viac gólov. Zvolen je ambiciózna organizácia. Mrzí nás, že táto sezóna sa skončí už vo štvrťfinále,” zhodnotil Juraj Šiška.Po prvej tretine to v Poprade vyzeralo na pohodovú cestu domácich za tretím bodom v sérii. Po dvoch zásahoch Tylera Coultera a jednom Viktora Svedberga viedli nad Nitrou 3:0 a nič nenasvedčovalo tomu, že po zápase sa bude tešiť ich súper.Lenže Nitra bola od druhej tretiny lepším tímom a v tretej začala strieľať aj góly. Za 15 minút a 25 sekúnd hostia otočili na 4:3 dvomi gólmi Samuela Bučeka a po jednom zásahu pridali Tomáš Hrnka a kapitán Branislav Mezei . Šokovaní Popradčania nevedeli reagovať, v tretej tretine vyslali na bránku Nitry iba tri strely."Vzájomne sme sa povzbudzovali a tlačili sa do bránky. Vedeli sme, že keď dáme jeden gól, náš motor sa rozbehne. Potom sme už boli vlak, ktorý sa nedal zastaviť," zhodnotil útočník Nitry Samuel Buček a pred piatkovým šiestym duelom série dodal: "Teraz si trochu oddýchneme a v piatok doma urobíme všetko pre to, aby sme sa do Popradu už nevrátili."