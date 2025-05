Xabi Alonso bude novým trénerom Realu Madrid, tvrdí Marca

Podľa španielskeho denníka Marca sa Xabi Alonso stane novým trénerom futbalistov Realu Madrid. Vo funkcii by mal 43-ročný Španiel po sezóne nahradiť Carlosa Ancelottiho.





Taliansky kouč má síce s „bielym baletom“ kontrakt do 30. júna 2026, ale v uplynulých dňoch sa jeho meno spájalo s postom kormidelníka brazílskej reprezentácie. Špekuluje sa aj o jeho možnom odchode do Saudskej Arábie. O svojich trénerských plánoch prezradí viac po skončení sezóny španielskej La Ligy.Alonso má podpísať s Realom trojročný kontrakt, spolu s ním by sa z Leverkusenu do Madridu mali presunúť aj jeho doterajší asistenti Sebas Parrilla a Alberto Encinas. Ani jedna strana však zatiaľ nepotvrdila tieto zmeny. S Bayerom má španielsky tréner kontrakt do roku 2026.