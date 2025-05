HVIEZDA KONČÍ: Kucka sa rozlúči s profesionálnou kariérou

Slovenský futbalista Juraj Kucka po konci sezóny Niké ligy ukončí profesionálnu kariéru. Tridsaťosemročný stredopoliar ŠK Slovan Bratislava o tom informoval v piatok na tlačovej konferencii.





Kucku trápilo uplynulé mesiace zranenie kolena, ktoré urýchlilo rozhodnutie ukončiť aktívnu činnosť. Slovenský reprezentant nedokázal odpovedať na otázku, či sa ešte na trávnikoch predstaví aspoň na nižšej úrovni, prioritou pre neho zostáva dať sa zdravotne do poriadku. „Zranenie ma obmedzuje viac v bežnom živote, v tréningu vôbec. Mohli ste ma vidieť v zápase so Žilinou, dokázal som tam päť minút bez problémov pobehovať. Je to zvláštne, keď to koleno zaťažujem na maximum, tak je to v poriadku, ale potom počas dňa nedokážem ísť po schodoch, či len tak si pobehnúť, keď sa hrám s deťmi. Takto fungujem už dva alebo tri mesiace. Trápi ma to a to je dôvod, prečo cítim, že sa musím dať dokopy,“ prezradil Kucka.

Oficiálnu rozlúčku pre neho Slovan pripravuje v posledný zápas sezóny, ktorý odohrá proti Košiciam 17. mája v dueli 10. kola nadstavby skupiny o titul Niké ligy. V Slovane pôsobil od roku 2022 a strelil za neho 15 gólov. Predtým hrával za Watford, AC Miláno, Parmu, Trabzonspor, FC Janov či Spartu Praha. „Najviac mi bude asi chýbať kabína a kolektív. Tie emócie, čo som zažíval počas tréningov a zápasov. Čiže vlastne všetko, čo patrí k futbalu. Nemyslím si však, že sa budem nudiť. Nechám sa prekvapiť, uvidíme, kam ma vietor zaveje,“ doplnil rodák z Bojníc, ktorý zatiaľ vylúčil iba prácu funkcionára.



Kucka odohral za uplynulých 16 rokov za Slovensko dovedna 112 zápasov a v historickom reprezentačnom rebríčku figuruje na treťom mieste. V poradí strelcov je so 14 gólmi na šiestom mieste spoločne s Miroslavom Karhanom a Marekom Mintálom. Zúčastnil sa na všetkých štyroch vrcholných podujatiach, na ktorých Slovensko štartovalo v novodobej ére, teda na MS v Juhoafrickej republike v roku 2010 a na všetkých troch európskych šampionátoch (2016, 2020, 2024). V národnom tíme debutoval v novembri 2008 v Žiline v prípravnom zápase proti Lichtenštajnsku (4:0). Premiérový reprezentačný gól si pripísal v auguste 2008 v Klagenfurte vo víťaznom stretnutí s Rakúskom (2:1).



Oficiálnu rozlúčku so slovenskou reprezentáciou absolvoval v marci na tribúne bratislavského Tehelného poľa počas úvodného stretnutia play off o postup do B-divízie Ligy národov proti Slovinsku (0:0). Z rúk prezidenta Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Jána Kováčika si prebral sochu a pamätný dres s jeho číslom 19. Hernou derniérou bol pre neho súboj C-divízie Ligy národov proti Azerbajdžanu (2:0) v septembri 2024.