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27. júla 2026
Olympijská šampiónka v triatlone vynechá európsky šampionát v atletike
Francúzka Cassandre Beaugrandová sa v roku 2026 sústredí na atletickú časť športovej kariéry, na kontinentálnom šampionáte v Birminghame sa však nepredstaví. Úradujúca olympijská šampiónka v ...
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27.7.2026 (SITA.sk) - Francúzka Cassandre Beaugrandová sa v roku 2026 sústredí na atletickú časť športovej kariéry, na kontinentálnom šampionáte v Birminghame sa však nepredstaví.
Úradujúca olympijská šampiónka v triatlone Cassandre Beaugrandová z Francúzska sa nepredstaví na majstrovstvách Európy v atletike, kontinentálny šampionát sa uskutoční od 10. do 16. augusta v anglickom Birminghame.
Agent 29-ročnej športovkyne Julien Galland uviedol, že hoci bola túžba veľká, Beaugrandová nemala čas na dostatočnú prípravu, aby na podujatí predviedla dobrý výkon.
Beaugrandová sa v roku 2026 sústredí na atletickú časť športovej kariéry, keď počas náročnej sezóny 2024/2025 prišla o titul svetovej šampiónky v triatlone. Vo veku 29 rokov dosiahla francúzsky rekord na 5000 metrov, ktorý však neskôr prekonala Sarah Madeleinová. Okrem toho na mítingu Diamantovej ligy v Monaku vytvorila národný rekord na 3000 metrov.
Po svojom výkone v Monaku vyjadrila možnosť štartu v Birminghame: "Uvidíme, či si to rozmyslím a možno si tam zabehám. Budú to taktické preteky, preto si nie som istá, či som na to pripravená."
Jej rozhodnutie neštartovať v Anglicku vyplýva zo snahy pripraviť sa na túto skúsenosť čo najlepšie, čo však nie je v krátkom čase možné zaručiť.
Zdroj: SITA.sk - Olympijská šampiónka v triatlone vynechá európsky šampionát v atletike © SITA Všetky práva vyhradené.
Úradujúca olympijská šampiónka v triatlone Cassandre Beaugrandová z Francúzska sa nepredstaví na majstrovstvách Európy v atletike, kontinentálny šampionát sa uskutoční od 10. do 16. augusta v anglickom Birminghame.
Agent 29-ročnej športovkyne Julien Galland uviedol, že hoci bola túžba veľká, Beaugrandová nemala čas na dostatočnú prípravu, aby na podujatí predviedla dobrý výkon.
Beaugrandová sa v roku 2026 sústredí na atletickú časť športovej kariéry, keď počas náročnej sezóny 2024/2025 prišla o titul svetovej šampiónky v triatlone. Vo veku 29 rokov dosiahla francúzsky rekord na 5000 metrov, ktorý však neskôr prekonala Sarah Madeleinová. Okrem toho na mítingu Diamantovej ligy v Monaku vytvorila národný rekord na 3000 metrov.
Po svojom výkone v Monaku vyjadrila možnosť štartu v Birminghame: "Uvidíme, či si to rozmyslím a možno si tam zabehám. Budú to taktické preteky, preto si nie som istá, či som na to pripravená."
Jej rozhodnutie neštartovať v Anglicku vyplýva zo snahy pripraviť sa na túto skúsenosť čo najlepšie, čo však nie je v krátkom čase možné zaručiť.
Zdroj: SITA.sk - Olympijská šampiónka v triatlone vynechá európsky šampionát v atletike © SITA Všetky práva vyhradené.
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