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 24hod.sk    Šport

27. júla 2026

Olympijská šampiónka v triatlone vynechá európsky šampionát v atletike


Tagy: ME v atletike OH 2024 v Paríži

Francúzka Cassandre Beaugrandová sa v roku 2026 sústredí na atletickú časť športovej kariéry, na kontinentálnom šampionáte v Birminghame sa však nepredstaví. Úradujúca olympijská šampiónka v ...



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paris_olympics_triathlon_22769 676x451 27.7.2026 (SITA.sk) - Francúzka Cassandre Beaugrandová sa v roku 2026 sústredí na atletickú časť športovej kariéry, na kontinentálnom šampionáte v Birminghame sa však nepredstaví.


Úradujúca olympijská šampiónka v triatlone Cassandre Beaugrandová z Francúzska sa nepredstaví na majstrovstvách Európy v atletike, kontinentálny šampionát sa uskutoční od 10. do 16. augusta v anglickom Birminghame.

Agent 29-ročnej športovkyne Julien Galland uviedol, že hoci bola túžba veľká, Beaugrandová nemala čas na dostatočnú prípravu, aby na podujatí predviedla dobrý výkon.

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Beaugrandová sa v roku 2026 sústredí na atletickú časť športovej kariéry, keď počas náročnej sezóny 2024/2025 prišla o titul svetovej šampiónky v triatlone. Vo veku 29 rokov dosiahla francúzsky rekord na 5000 metrov, ktorý však neskôr prekonala Sarah Madeleinová. Okrem toho na mítingu Diamantovej ligy v Monaku vytvorila národný rekord na 3000 metrov.

Po svojom výkone v Monaku vyjadrila možnosť štartu v Birminghame: "Uvidíme, či si to rozmyslím a možno si tam zabehám. Budú to taktické preteky, preto si nie som istá, či som na to pripravená."

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Jej rozhodnutie neštartovať v Anglicku vyplýva zo snahy pripraviť sa na túto skúsenosť čo najlepšie, čo však nie je v krátkom čase možné zaručiť.


Zdroj: SITA.sk - Olympijská šampiónka v triatlone vynechá európsky šampionát v atletike © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ME v atletike OH 2024 v Paríži
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