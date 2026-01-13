Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 13.1.2026
 Meniny má Rastislav
 24hod.sk    Šport

13. januára 2026

Xabi Alonso skončil na lavičke Realu Madrid, nahradí ho Arbeloa



Bývalý hráč Realu, Liverpoolu či Bayernu Mníchov viedol mužstvo od začiatku júna 2025.



Xabi Alonso skončil na lavičke Realu Madrid, nahradí ho Arbeloa

Xabi Alonso už nie je tréner futbalistov Realu Madrid. Štyridsaťštyriročný kouč sa s vedením španielskeho klubu dohodol na ukončení spolupráce. Druhý tím La Ligy o tom informoval v pondelok, teda deň po prehre 2:3 s Barcelonou v Španielskom superpohári. Alonsa nahradí na poste Alvaro Arbeloa.


Pred prehrou s odvekým rivalom ťahal „biely balet" sériu piatich súťažných víťazstiev, pričom v La Lige mu patrí druhá priečka o štyri body za vedúcou Barcelonou a o štyri body pred tretím Villarrealom. V Lige majstrov sa Real dve kolá pred koncom ligovej fázy nachádza na 7. mieste, ktoré zaručuje priamy postup do osemfinále.

„Real Madrid oznamuje, že po vzájomnej dohode klubu a Xabiho Alonsa sa sme rozhodli ukončiť jeho pôsobenie na poste trénera prvého tímu. Xabi Alonso si vždy bude niesť náklonnosť a obdiv všetkých madridistov, pretože je legendou Realu a vždy reprezentoval hodnoty nášho klubu. Real Madrid bude vždy jeho domovom. Chceli by sme poďakovať Xabimu Alonsovi a celému jeho realizačnému tímu za tvrdú prácu a oddanosť počas tohto obdobia a želáme im veľa šťastia v novej životnej etape," uviedol španielsky veľkoklub vo vyhlásení na svojom webe.

Bývalý hráč Realu, Liverpoolu či Bayernu Mníchov viedol mužstvo od začiatku júna 2025. O dva roky mladší Arbeloa hral v minulosti taktiež za Real a doposiaľ viedol rezervné mužstvo „bieleho baletu".

Najlepší strelec tímu Kylian Mbappe odkázal bývalému trénerovi v príspevku na sociálnej sieti milé slová: „Bolo to krátke, ale bolo pre mňa potešením hrať pod vašim vedením a učiť sa od vás. Budem si vás pamätať ako trénera, ktorý mal jasné myšlienky a vie veľa o futbale. Prajem vám veľa šťastia v ďalšej kapitole."


<< predchádzajúci článok
NHL: Slafkovský zažiaril tromi bodmi proti Vancouveru, Černák asistoval (video)

