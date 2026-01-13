|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 13.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Rastislav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. januára 2026
NHL: Slafkovský zažiaril tromi bodmi proti Vancouveru, Černák asistoval (video)
Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský sa gólom a dvoma asistenciami podieľal na víťazstve Montrealu nad Vancouverom 6:3.
Zdieľať
Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský sa gólom a dvoma asistenciami podieľal na víťazstve Montrealu nad Vancouverom 6:3 v zámorskej NHL. Jeho krajan Erik Černák prispel asistenciou k triumfu Tampy Bay na ľade Philadelphie 5:1. Obranca Šimon Nemec sa nezmestil do zostavy New Jersey v zápase na ľade Minnesoty.
Pre Slafkovského to bol druhý trojbodový zápas v sezóne. Potvrdil tak formu z predchádzajúceho obdobia - v uplynulých 12 zápasoch nazbieral 18 bodov (8+10). Po 46 zápasoch prebiehajúcej sezóny má na konte 38 bodov (17+21) s výraznou šancou prekonať svoje osobné maximum 51 bodov z uplynulého ročníka. V zápase proti najslabšiemu tímu súťaže Vancouveru skóroval v 42. minúte, keď strelou z pravého kruhu prekonal brankára Nikitu Tolopila a zvýšil na priebežných 5:3. Ešte predtým v 25. minúte prihral na gól obrancovi Alexandrovi Carrierovi, ktorému poslal puk v úniku dvoch na jedného. Svoj trojbodový večer uzavrel v 47. minúte, keď pomohol rozbehnúť ofenzívnu akciu a po spolupráci druhého útoku Montrealu skóroval Oliver Kapanen. Slafkovský odohral 14:44 min, okrem troch kanadských bodov nazbieral aj dva plusové body. Prezentoval sa aj jednou strelou, hitom, zblokovanou strelou a vyhlásili ho za druhú hviezdu zápasu. „Snažím sa na sebe pracovať a vždy si byť istý, že som dobre pripravený na zápas. Robím všetko, čo môžem. Keď idem na ľad, snažím sa byť lepší než hráči na druhej strane. Viem, že to teraz funguje, ale neustále si hovorím, že v tom treba pokračovať,“ konštatoval Slafkovský. Trojbodový bol aj jeho spoluhráč z druhého útoku Ivan Demidov (0+3), bodoval aj ich center Oliver Kapanen. „V podstate vieme, kde na ľade sa nachádzame. Vieme, kto a kam chce puk a kto a kde rád hrá a funguje to,“ uviedol Slafkovský podľa nhl.com. Montreal si napravil chuť po domácej prehre s Detroitom 0:4. Bolo to preň šieste víťazstvo z uplynulých ôsmich zápasov, po ktorom si upevnil postavenie na postupovej priečke do play off. Vancouver prehral siedmy zápas po sebe.
Z presvedčivého víťazstva sa tešil aj obranca Erik Černák. Jeho Tampa Bay potvrdila pozíciu favorita a na ľade Philadelphie zvíťazila 5:1. Pre Lightning to bolo desiate víťazstvo v sérii, pred nimi vytvorili rovnakú sériu v prebiehajúcej sezóne iba hráči Colorada a Buffala. „Keď vyhráte 10 zápasov za sebou, tak to svedčí o tom, že každý si robí svoju prácu. Dokázali sme využiť presilovky, keď sme to potrebovali a takisto aj zvládnuť oslabenia v správnom čase. Myslím si, že to je významný dôvod, prečo máme takú sériu,“ povedal útočník Brandon Hagel podľa nhl.com. Černák získal svoju piatu asistenciu v sezóne, na prvý gól naďalej čaká. Pre trénera Tampy Bay Jona Coopera to bolo jubilejné 600. víťazstvo v NHL. Lightning zdolali Philadelphiu druhýkrát v priebehu troch dní, v noci na nedeľu triumfovali 7:2. Zápas sa predčasne skončil pre útočníka Tampy Bay Braydena Pointa, ktorý odstúpil po tom, čo mu obranca Philadelphie Cam York spadol na nohu v momente, z ktorého padol tretí gól hostí. „Bolo to desivé, no dúfam, že čoskoro bude v poriadku. Najtažšie pre ´Pointera´ je, že sa jeho hra v nedávnych zápasoch naozaj zmenila a zdalo sa, že bude dávať góly v každom zápase,“ konštatoval Cooper o útočníkovi, ktorého nominoval už do úvodnej šestky kanadských hráčov pre nadcházajúce ZOH v Taliansku.
Tréner New Jersey Devils Sheldon Keefe vynechal vo víťaznom zápase na ľade Minnesoty (5:2) zo zostavy slovenského obrancu Šimona Nemca. Stalo sa tak po tom, čo sa do nej vrátil skúsený obranca Dougie Hamilton. „Dnes ráno som mal s ´Nemom´ dobrý rozhovor, stretnutie a videorecenziu a prediskutoval som si s ním svoje myšlienky. Chce hrať každý deň, ako každý hráč, ale konečne sme tu z väčšej časti zdraví a obrana má viacero možností. Zároveň som ho uistil, že sa po dnešnom zápase hneď vráti,“ prezradil Keefe pre oficiálnu stránku Devils. Súboj, v ktorom proti sebe nastúpila bratská trojica Hughesovcov, dopadol lepšie pre New Jersey. Devils ukončili sériu štyroch prehier, Minnesota prehrala piaty zápas z predošlých siedmich.
Hráči Floridy dosiahli víťazstvo aj v druhom stretnutí štvorzápasového tripu. Na triumf na ľade Ottawy (3:2) nadviazali víťazstvom nad rozbehnutým Buffalom 4:3. Pre Sabres to bola prvá prehra po troch víťazstvách a zároveň prvá po šiestich domácich víťazstvách v rade. Pre trénera Buffala Lindyho Ruffa to bol 1900. zápas v NHL.
Útočník Andrew Copp rozhodol víťazným gólom v predĺžení o víťazstve Detroitu nad Carolinou 4:3. Hostia dokázali v riadnom hracom čase zmazať trojgólové manko, no napokon prehrali prvýkrát po štyroch víťazstvách. Red Wings natiahli svoju úspešnú sériu na štyri zápasy. Domáci klub pred zápasom slávnostne vyvesil dres s číslom 91 na počesť svojho bývalého útočníka Sergeja Fiodorova.
Hráči Seattlu zvíťazili na ľade New Yorku Rangers 4:2. Pre „jazdcov“ to bola štvrtá prehra po sebe. Zároveň ňou potvrdili svoju nepriaznivú bilanciu na domácom ľade. V Madison Square Garden zvíťazili iba v 5 zápasoch z 21 a so 14 bodmi na vlastnom ľade sú v tomto ukazovateli najslabší tím Východnej konferencie.
Pozíciu favorita potvrdili aj hráči Edmontonu, ktorí triumfovali na ľade Chicaga 4:1. Do ich zostavy sa vrátil útočník Andrew Mangiapane, ktorý bol v uplynulých štyroch zápasoch zdravý náhradník. Kapitán Edmontonu Connor McDavid prispel k víťazstvu dvoma asistenciami a predĺžil svoju bodovú sériu na 19 zápasov. Vylepšil si tak svoj osobný rekord. V prebiehajúcej sezóne má na konte už 80 kanadských bodov. „Je to líder na ľade aj mimo neho. Je jasné, že ťahá náš tím dopredu. Počas celej sezóny hrá skvele, takže nie som prekvapený, že má momentálne 19-zápasovú bodovú sériu,“ poznamenal obranca Evan Bouchard, ktorý mal v zápase bilanciu 2+1.
Druhý najlepší tím Západnej konferencie Dallas zvíťazil na ľade Los Angeles 3:1. Pre Kings to bola tretia prehra z uplynulých štyroch zápasov.
Najlepší tím doterajšieho priebehu NHL Colorado prehral na domácom ľade s Torontom 3:4 po predĺžení. Víťazný gól strelil William Nylander. Domácim k víťazstvu nepomohli ani tri asistencie kapitána Nathana MacKinnona, ktorý má na konte už 81 kanadských bodov a je líder produktivity celej súťaže s tesným náskokom preda McDavidom z Edmontonu. Maple Leafs zvíťazili vo štvrtom zápase po sebe. Avalanche sú naďalej prví v tabuľke celej súťaže, na priebežne druhý Dallas majú 11-bodový náskok.
Columbus Blue Jackets ukončil spoluprácu s hlavným trénerom Deanom Evasonom. Vo funkcii ho nahradil Rick Bowness. Blue Jackets figurujú po 45 odohratých zápasoch na poslednom 16. mieste vo Východnej konferencii s tesnou stratou na tabuľkových konkurentov.
Evason sa stal hlavným trénerom Blue Jackets pred uplynulou sezónou 2024/2025, keď nahradil Pascala Vincenta. Tímu tesne ušiel postup do play off, keď v 82 zápasoch nazbieral 89 bodov a stratil iba dva na druhú voľnú kartu vo Východnej konferencii. Pre Evasona to bolo druhé pôsobenie v pozícii hlavného trénera tímu NHL. Predtým mal päť rokov rovnakú funkciu v Minnesote, v ktorej pôsobil aj ako asistent. V rokoch 2005 - 2012 bol asistent trénera Washingtonu.
Evason je prvý tréner v NHL, ktorý skončil vo funkcii počas prebiehajúcej sezóny 2025/2026. Blue Jackets v nej majú bilanciu 19 víťazstiev, 19 prehier a 7 prehier po predĺžení, resp. samostatných nájazdoch. „Táto sezóna bola pre nás všetkých frustrujúca a v konečnom dôsledku nepodávame výkony na úrovni, ktorá by spĺňala naše očakávania. Všetci nesieme túto zodpovednosť, vrátane mňa, a hoci toto rozhodnutie nebolo jednoduché, v tejto dobe bolo potrebné ho urobiť. Dean odviedol v minulom roku skvelú prácu za mimoriadne ťažkých okolností a za to mu ďakujem,“ uviedol generálny manažér Don Waddell.
Okrem Evasona skončil vo funkcii aj jeho asistent Steve McCarthy, ktorý v organizácii pôsobil takmer desať rokov. Pre 70-ročného Bownessa ide o návrat do NHL po tom, čo na jar 2024 skončil na striedačke Winnipegu. V prebiehajúcej sezóne bude najstarší tréner v NHL, 25. januára oslávi 71. narodeniny. Bowness v minulosti viedol viaceré tímy NHL, v sezóne 2019/2020, ktorú ovplyvnila pandémia, doviedol Dallas do finále NHL. „Rick Bowness je skvelý tréner s neoceniteľnými skúsenosťami a znalosťami. V dôležitom bode našej sezóny prinesie nášmu tímu stabilitu. Je to dobrý komunikátor, ktorého tímy hrajú štruktúrovane, sú v obrane dôsledné a veríme, že je to ten správny človek, ktorý z nášho tímu vytiahne to najlepšie,“ poznamenal Wadell.
NHL - sumáre
Buffalo Sabres - Florida Panthers 3:4 (1:2, 1:0, 1:2)
Góly: 11. Bryson (McLeod, Metsa), 38. Benson (Thompson), 60. Tuch (Byram, Dahlin) - 3. Reinhart (Balinskis, Verhaeghe), 16. Greer (Bennett, Verhaeghe), 52. Lundell (Luostarinen, Forsling), 59. Greer (Verhaeghe, Bennett). Brankári: Ellis - Bobrovskij, strely na bránku: 23:32.
Detroit Red Wings - Carolina Hurricanes 4:3 pp (1:0, 2:0, 0:3 - 1:0)
Góly: 2. Van Riemsdyk (Seider, Raymond), 22. DeBrincat (Copp, Chiarot), 25. Johansson (Kane, DeBrincat), 64. Copp (DeBrincat) - 45. Blake (Hall, Nikišin), 48. Jarvis (Aho), 57. Gostisbehere. Brankári: Gibson - Andersen, strely na bránku: 18:34.
New York Rangers - Seattle Kraken 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)
Góly: 4. Zibanejad (Panarin, Soucy), 6. Carrick - 21. Tolvanen (F. Gaudreau), 25. Eberle (Kakko, Beniers), 53. Catton (Wright, Lindgren), 60. McCann. Brankári: Quick - Grubauer, strely na bránku: 22:29.
Philadelphia Flyers - Tampa Bay Lightning 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)
Góly: 26. Dvorak - 2. Holmberg (Girgensons, Gourde), 21. Guentzel (ČERNÁK, Hagel), 25. Point (Bjorkstrand, Guentzel), 40. Hagel (Raddysh, Kučerov), 57. Kučerov (Raddysh, Cirelli). Brankári: Vladař - Johansson, strely na bránku: 20:26.
Montreal Canadiens - Vancouver Canucks 6:3 (1:1, 2:2, 3:0)
Góly: 19. Dobson (Suzuki), 25. Carrier (Suzuki, Texier), 25. Carrier (SLAFKOVSKÝ, Demidov), 41. Matheson (Caufield, Texier), 42. SLAFKOVSKÝ (Demidov, Hutson), 47. Kapanen (Demidov, SLAFKOVSKÝ) - 12. E. Pettersson (Karlsson, Hronek), 22. Kane (Räty), 30. Sasson (O´Connor, Joseph). Brankári: Dobeš - Tolopilo, strely na bránku: 41:23.
Minnesota Wild - New Jersey Devils 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)
Góly: 34. Hartman (Faber, Johansson), 60. Foligno (Brodin, Hinostroza) - 11. Mercer (Hischier), 40. Palát (Hischier, Hamilton), 48. Bratt (Hamilton, J. Hughes), 48. Bratt (Hamilton, Dillon), 50. Palát (Mercer). Brankári: Wallstedt - Markström, strely na bránku: 22:29.
Chicago Blackhawks - Edmonton Oilers 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Góly: 55. Bertuzzi (Kaiser) - 15. Hyman (Bouchard, McDavid), 21. Bouchard (Nugent-Hopkins, McDavid), 60. Bouchard (Hyman), 60. Draisaitl. Brankári: Knight - Ingram, strely na bránku: 30:35.
Colorado Avalanche - Toronto Maple Leafs 3:4 pp (2:1, 0:1, 1:1 - 0:1)
Góly: 17. Makar (Nečas, MacKinnon), 18. Nelson (MacKinnon, Makar), 53. Nečas (MacKinnon) - 12. Cowan (Roy, McMann), 23. McMann, 51. Matthews (Nylander, Ekman-Larsson), 64. Nylander (Ekman-Larsson, Matthews). Brankári: Miner - Woll, strely na bránku: 34:31.
Los Angeles Kings - Dallas Stars 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
Góly: 49. Byfield (Perry, Clarke) - 4. Johnston (Steel, Lindell), 57. Robertson (Lindell, Hryckowian), 60. Duchene (Rantanen, Steel). Brankári: Kuemper - Oettinger, strely na bránku: 24:19.
Slováci v akcii
Juraj Slafkovský (Montreal) 14:44 1 2 3 +2 1 0
Erik Černák (Tampa Bay) 19:16 0 1 1 +1 1 2
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
Súvisiace články:
NHL: Úspešný zápas pre Slafkovského: Pripísal si gól a asistenciu (9. 1. 2026)
NHL: Slafkovský sa stal druhou hviezdou zápasu (8. 1. 2026)
NHL: Slafkovský prispel gólom a asistenciou k triumfu Montrealu v Dallase (5. 1. 2026)
NHL: Trojbodový Slafkovský napodobil legendy, chválil ho aj tréner Tampy (video) (29. 12. 2025)
NHL: Slafkovský prispel prvým gólom v sezóne k víťazstvu Montrealu (10. 10. 2025)
NHL: Slafkovský nastúpil proti Torontu s košíkom: „Bolo to hrozné“ (26. 9. 2025)
NHL: Slafkovského zasiahla korčuľa protihráča do tváre, má reznú ranu (24. 9. 2025)
HOKEJISTA ROKA 2025: Slafkovský chce lepší rok ako predošlý,Fehérváry verí, že stihne štart (21. 8. 2025)
Hokejista roka 2025: Ocenenie získal druhýkrát po sebe Juraj Slafkovský (20. 8. 2025)
NHL: Slafkovský si prvýkrát zahrá v play off, Montreal spečatil postup (video) (17. 4. 2025)
Prečítajte si tiež
Xabi Alonso skončil na lavičke Realu Madrid, nahradí ho Arbeloa
MS18: Slovenské hokejistky zdolali Fínsko 5:2, Lopušanová so štyrmi gólmi