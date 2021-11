Xavi Hernández zažil na Camp Nou búrlivé privítanie, z nového trénera sa tešili tisícky fanúšikov

Najprv hráč, teraz tréner "blaugranas"

Hernándezovi sa splnil sen

Musí pokračovať v prestavbe mužstva

8.11.2021 (Webnoviny.sk) - Tisícky fanúšikov španielskeho futbalového klubu FC Barcelona v pondelok na svojom štadióne Camp Nou privítali nového trénera A-tímu Xaviho Hernándeza . Od 41-ročného kouča, ktorý v minulosti strávil v tomto katalánskom tíme dlhé a úspešné roky, vkladajú priaznivci "blaugranas" nádej, že družstvo nasmeruje na správnu cestu po odchode klubovej ikony Lionela Messiho. Jeho predchodcovi Holanďanovi Ronaldovi Koemanovi sa to príliš nedarilo, preto ho koncom októbra vedenie klubu odvolalo z funkcie. Fanúšikovia klubu skandovali meno nového kouča a na tribúnach mávali klubovými vlajkami.Xavi Hernández hral za FC Barcelona do leta 2015, potom odišiel do katarského Al-Saddu. Tam po ukončení hráčskej kariéry presedlal na trénerské remeslo a pôsobil tam až do minulého týždňa. Vedenie FC Barcelona však vycestovalo do Kataru a s klubom si dohodlo podmienky uvoľnenia Xaviho. Ten následne podpísal zmluvu s Kataláncami do júna 2024."Neskutočne sa teším. My sme najlepší klub na svete a budeme tvrdo pracovať na tom, aby sme boli úspešní. Barca sa nemôže uspokojiť s remízami a prehrami. Chceme vyhrať každý zápas," povedal Xavi fanúšikom, keď na hraciu plochu vyšiel v sprievode klubového prezidenta Joana Laportu. "Potrebujeme vás, výnimočne počas zlých časov. Ako klub sa nachádzame v zložitom období, preto vás potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým," odkázal tiež priaznivcom.Niekdajší stredopoliar španielskej reprezentácie Xavi Hernández strávil v seniorskom mužstve FC Barcelona 17 rokov a odišiel odtiaľ v lete 2015. S klubom získal 25 trofejí, hráčsku kariéru ukončil v spomenutom Al-Sadde. A tam vzápätí naskočil na trénerskú dráhu. S reprezentáciou Španielska získal tituly na MS 2010 aj ME 2008 a 2012."Splnil sa mi sen. Uvedomujem si, že klub prechádza náročným obdobím, ale cítim, že som na to pripravený," uviedol Xavi v pondelok na webe FC Barcelona.Prvý tréning A-tímu povedie kouč Xavi v utorok, no väčšia časť kádra je preč a plní si reprezentačné povinnosti. Prvý súťažný zápas pre neho bude mestské derby proti Espanyolu naplánované na 20. novembra.Odporcovia angažovania Xaviho tvrdia, že nemá dostatok trénerských skúseností vo vrcholnom futbale. Otázne je tiež to, či priateľstvo s veteránmi v kádri mužstva Sergiom Busquetsom, Gerardom Piquém či Jordim Albom mu ako trénerovi pomôžu alebo uškodia.Jasné je však to, že musí pokračovať v prestavbe mužstva, ktoré je aktuálne na míle vzdialené od toho, z ktorého pred šiestimi rokmi odišiel. K dispozícii má viacero talentovaných mladíkov - Pedriho Gonzáleza, Gaviho Páeza alebo Ansuho Fatiho. Tím však okrem finančných problémov sužuje aj početná maródka.