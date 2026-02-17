|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 17.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Miloslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
XTB analýza: Medzi investormi XTB vlani pribúdali najdynamickejšie Slovenky, prevažovali mladšie ročníky
Tagy: Investovanie PR
Kým v roku 2024 patril ich podiel z klientov XTB na Slovensku (7 percent) na spodok rebríčka, rok 2025 priniesol výrazné zvýšenie tohto parametra. Spomedzi slovenských investorov tvorili ku koncu vlaňajška ...
Zdieľať
17.2.2026 (SITA.sk) - Kým v roku 2024 patril ich podiel z klientov XTB na Slovensku (7 percent) na spodok rebríčka, rok 2025 priniesol výrazné zvýšenie tohto parametra. Spomedzi slovenských investorov tvorili ku koncu vlaňajška ženy dokonca už 19 percenta. Ide teda o medziročný viac ako 2,5 násobný nárast, najviac v porovnaní s ostatnými trhmi, kde XTB pôsobí.
"Uvedomujeme si, že pre ženy je dôležité, aby boli investorkami, pretože to môže pozitívne ovplyvniť ich finančnú budúcnosť. Investovanie nemá byť iba mužským svetom, preto sa viac zameriavame na vzdelávanie žien, ktorých podiel medzi investormi je stále relatívne nízky. Na Slovensku sa nám v tomto smere vlani darilo a v tomto trende a aktivitách chceme pokračovať. Ženy investujú odlišne než muži, sústredia sa skôr na dlhodobé ciele než na rizikovejšie krátkodobé operácie,” hovorí Vladimír Holovka, šéf XTB v Česku, na Slovensku a v Maďarsku.
Investičná platforma XTB spustila začiatkom tohto roka na Slovensku a v Česku vzdelávaciu kampaň ONA INVESTUJE na svojich platformách pre ženy, ktoré chcú začať s investovaním.
,,V rámci vzdelávacieho kurzu Ona investuje chceme ženám ukázať, že investovanie môže byť cestou aj pre ne, a vysvetliť im základy, na ktorých budú môcť stavať. Bezplatný kurz je koncipovaný tak, aby si v ňom našli svoje úplné začiatočníčky, ktoré o investovaní zatiaľ nič nevedia, aj skúsenejšie investorky, ktoré si budú chcieť svoje znalosti prehĺbiť. Nejde o to ukazovať im jednu cestu ako jedinú správnu, ale dať ženám znalosti a sebavedomie, aby sa do sveta investícií vydali. Akou cestou sa vyberú alebo kam budú chcieť dôjsť, už závisí od ich individuálnych potrieb,” vysvetľuje ambasádorka kampane XTB ONA INVESTUJE a investičná analytička Anna Píchová.
Pre porovnanie, v Českej republike tvorili vlani ženy 15,8 percenta klientov (+7,4 percentuálneho bodu medziročne), v Maďarsku zostal ich podiel nižšie na 10,8 percenta. Priemer na všetkých trhoch, kde XTB pôsobí, presahuje 16 percent. Najvyšší podiel žien medzi investormi má XTB v Indonézii, (29,4 percenta), kde spoločnosť začala pôsobiť len vlani, z európskych krajín vedie Rumunsko (21,7 percenta).
Spomedzi nových klientov, ktorí pribudli XTB vlani, tvorili ženy na Slovensku viac ako pätinu (22,8 %). V Českej republike bol prílev nových klientok o niečo menej dynamický, hoci sa tiež priblížil k pätine (19 %). Zároveň platilo, že klientsky kmeň sa na oboch trhoch vlani "omladil”. Kým v roku 2024 bol priemerný vek klientov (žien i mužov) v prípade Slovenska 43 rokov, vlani to už bolo 37 rokov v prípade žien a 36 rokov u mužov.
Vlani platilo, že ani nie desatina investoriek na Slovensku mala v portfóliu akcie (9 %) a ETF (7%), teda burzovo obchodované fondoy, ktoré kopírujú vývoj akciových indexov, komodít či iných tried aktív. Najpopulárnejšími akciami pre investorky na Slovensku boli vlani Rivian Automotive, Rheinmetall a Apple. Obľuba amerického Rivianu mohla súvisieť s aktivitou spoločnosti XTB na podporu investovania, ktorá každému novému investorovi v závere vlaňajška darovala jednu akciu tejto automobilky. Češky mali v rebríčku top akcií Apple, Nvidiu a Teslu.
Z ETF kraľovali medzi ženami – investorkami na Slovensku SXR8 (ETF nadviazané na americký index S&P 500), VBTC (na bitcoin) a XAD6 (na index svetových akcií MSCI World). Najpopulárnejšie CFD (derivátové finančné nástroje) Sloveniek boli napojené na vývoj komodít ako je zlato a zemný plyn či
Na americké akcie (US100). CFD patria na platforme XTB medzi najviac využívané finančné inštrumenty. V oboch prípadoch boli slovenské klientky na tom podobne ako väčšina investoriek na iných trhoch XTB, aj tam viedli v popularite CFD zlato a v prípade ETF SXR8.
Neprekvapí, že rovnako ako na iných trhoch, aj na Slovensku preferujú investori - vrátane žien - prístup k investičnej platforme cez mobilnú aplikáciu. Cez telefón uskutočnili vlani viac ako dve tretiny transakcií (71 %), na zvyšok využili desktopovú platformu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - XTB analýza: Medzi investormi XTB vlani pribúdali najdynamickejšie Slovenky, prevažovali mladšie ročníky © SITA Všetky práva vyhradené.
"Uvedomujeme si, že pre ženy je dôležité, aby boli investorkami, pretože to môže pozitívne ovplyvniť ich finančnú budúcnosť. Investovanie nemá byť iba mužským svetom, preto sa viac zameriavame na vzdelávanie žien, ktorých podiel medzi investormi je stále relatívne nízky. Na Slovensku sa nám v tomto smere vlani darilo a v tomto trende a aktivitách chceme pokračovať. Ženy investujú odlišne než muži, sústredia sa skôr na dlhodobé ciele než na rizikovejšie krátkodobé operácie,” hovorí Vladimír Holovka, šéf XTB v Česku, na Slovensku a v Maďarsku.
Investičná platforma XTB spustila začiatkom tohto roka na Slovensku a v Česku vzdelávaciu kampaň ONA INVESTUJE na svojich platformách pre ženy, ktoré chcú začať s investovaním.
,,V rámci vzdelávacieho kurzu Ona investuje chceme ženám ukázať, že investovanie môže byť cestou aj pre ne, a vysvetliť im základy, na ktorých budú môcť stavať. Bezplatný kurz je koncipovaný tak, aby si v ňom našli svoje úplné začiatočníčky, ktoré o investovaní zatiaľ nič nevedia, aj skúsenejšie investorky, ktoré si budú chcieť svoje znalosti prehĺbiť. Nejde o to ukazovať im jednu cestu ako jedinú správnu, ale dať ženám znalosti a sebavedomie, aby sa do sveta investícií vydali. Akou cestou sa vyberú alebo kam budú chcieť dôjsť, už závisí od ich individuálnych potrieb,” vysvetľuje ambasádorka kampane XTB ONA INVESTUJE a investičná analytička Anna Píchová.
Pre porovnanie, v Českej republike tvorili vlani ženy 15,8 percenta klientov (+7,4 percentuálneho bodu medziročne), v Maďarsku zostal ich podiel nižšie na 10,8 percenta. Priemer na všetkých trhoch, kde XTB pôsobí, presahuje 16 percent. Najvyšší podiel žien medzi investormi má XTB v Indonézii, (29,4 percenta), kde spoločnosť začala pôsobiť len vlani, z európskych krajín vedie Rumunsko (21,7 percenta).
Spomedzi nových klientov, ktorí pribudli XTB vlani, tvorili ženy na Slovensku viac ako pätinu (22,8 %). V Českej republike bol prílev nových klientok o niečo menej dynamický, hoci sa tiež priblížil k pätine (19 %). Zároveň platilo, že klientsky kmeň sa na oboch trhoch vlani "omladil”. Kým v roku 2024 bol priemerný vek klientov (žien i mužov) v prípade Slovenska 43 rokov, vlani to už bolo 37 rokov v prípade žien a 36 rokov u mužov.
Vlani platilo, že ani nie desatina investoriek na Slovensku mala v portfóliu akcie (9 %) a ETF (7%), teda burzovo obchodované fondoy, ktoré kopírujú vývoj akciových indexov, komodít či iných tried aktív. Najpopulárnejšími akciami pre investorky na Slovensku boli vlani Rivian Automotive, Rheinmetall a Apple. Obľuba amerického Rivianu mohla súvisieť s aktivitou spoločnosti XTB na podporu investovania, ktorá každému novému investorovi v závere vlaňajška darovala jednu akciu tejto automobilky. Češky mali v rebríčku top akcií Apple, Nvidiu a Teslu.
Z ETF kraľovali medzi ženami – investorkami na Slovensku SXR8 (ETF nadviazané na americký index S&P 500), VBTC (na bitcoin) a XAD6 (na index svetových akcií MSCI World). Najpopulárnejšie CFD (derivátové finančné nástroje) Sloveniek boli napojené na vývoj komodít ako je zlato a zemný plyn či
Na americké akcie (US100). CFD patria na platforme XTB medzi najviac využívané finančné inštrumenty. V oboch prípadoch boli slovenské klientky na tom podobne ako väčšina investoriek na iných trhoch XTB, aj tam viedli v popularite CFD zlato a v prípade ETF SXR8.
Neprekvapí, že rovnako ako na iných trhoch, aj na Slovensku preferujú investori - vrátane žien - prístup k investičnej platforme cez mobilnú aplikáciu. Cez telefón uskutočnili vlani viac ako dve tretiny transakcií (71 %), na zvyšok využili desktopovú platformu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - XTB analýza: Medzi investormi XTB vlani pribúdali najdynamickejšie Slovenky, prevažovali mladšie ročníky © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Investovanie PR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Bratislava hostila samit o budúcnosti Európskej únie za účasti viac ako 150 odborníkov – FOTO
Bratislava hostila samit o budúcnosti Európskej únie za účasti viac ako 150 odborníkov – FOTO
<< predchádzajúci článok
Národniari podporujú požiadavky odborárov Policajného zboru, navrhujú zvýšiť platy o päť percent
Národniari podporujú požiadavky odborárov Policajného zboru, navrhujú zvýšiť platy o päť percent