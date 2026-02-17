Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 17.2.2026
 Meniny má Miloslava
 24hod.sk    Ekonomika

17. februára 2026

Bratislava hostila samit o budúcnosti Európskej únie za účasti viac ako 150 odborníkov – FOTO


Tagy: Kancelária Európskeho parlamentu (EP)

Minulý týždeň 13. februára sa v Bratislave na pôde Európskeho orgánu práce (ELA) konala odborná konferencia zameraná na budúce priority



634003457_936806239028253_7154707925821795708_n 676x450 17.2.2026 (SITA.sk) - Minulý týždeň 13. februára sa v Bratislave na pôde Európskeho orgánu práce (ELA) konala odborná konferencia zameraná na budúce priority Európskej únie. Podujatie zorganizovala think-tank EXPORT ANALYTICA pod záštitou Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.


Počas samitu nazvaného Spoločne o EÚ vystúpilo viac ako 150 účastníkov, ktorí sa venovali témam budúcnosti, konkurencieschopnosti a obrane Európskej únie. Diskusia sa dotkla aj zelenej transformácie, otázok demokracie a angažovanosti mládeže.

Význam budúceho nastavenia politík EÚ


Konferencia poukázala na význam budúceho nastavenia politík EÚ, ktoré ovplyvnia ekonomickú výkonnosť, regionálnu súdržnosť a bezpečnostnú pripravenosť únie. Kľúčovou témou bolo postavenie mladej generácie pri spolurozhodovaní o budúcnosti EÚ.

Europoslankyňa Miriam Lexmann z KDH vyjadrila obavy, že dôraz na konkurencieschopnosť v nastavení pravidiel čerpania eurofondov by mohol zvýhodniť ekonomicky silnejšie regióny na úkor menej rozvinutých oblastí. "Je nevyhnutné, aby legislatívne nástroje zohľadňovali rozdielne východiskové podmienky regiónov a nepriniesli prehlbovanie regionálnych rozdielov," zdôraznila.

Strategicky dôležitá diskusia


Predseda EXPORT ANALYTICA Peter Blaškovitš označil diskusiu o smerovaní EÚ za strategicky dôležitú. Podľa neho je prioritou posilnenie spoločnej európskej obrany prostredníctvom lepšej koordinácie obranných kapacít a podpory európskeho obranného priemyslu.

Vyzdvihol význam rozvoja technologických kapacít v oblasti ťažkej techniky, kybernetickej bezpečnosti a bezpilotných systémov, čo má prispieť k posilneniu strategickej autonómie Európy.

Zakladateľ platformy Spoločne o EÚ Dominik Lelkes zdôraznil nevyhnutnosť zapojenia mladej generácie do verejnej diskusie. "V časoch dezinformácií a snáh o oslabenie EÚ je dôležité, aby mladí ľudia boli aktívnymi spolutvoričmi verejných rozhodnutí, nie ich pasívnymi prijímateľmi," povedal.


EXPORT ANALYTICA je analytické teleso Rady slovenských exportérov, ktoré združuje odborníkov zameraných na medzinárodno-obchodné dianie a pripravuje odborné stanoviská a návrhy opatrení. Platforma Spoločne o EÚ je diskusnou platformou pre prácu s mládežou, pričom tohtoročný samit je prvým podujatím svojho druhu, ktoré priamo zapája mladých do debaty o budúcnosti Európskej únie. Viac informácií je dostupných na www.exportanalytica.com.




Zdroj: SITA.sk - Bratislava hostila samit o budúcnosti Európskej únie za účasti viac ako 150 odborníkov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kancelária Európskeho parlamentu (EP)
