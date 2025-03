XTB zverejnila výročnú správu za rok 2024: aktíva klientov stúpli o takmer dve tretiny na 6,4 miliardy eur a služby firmy už používa takmer 1,5 milióna investorov

V roku 2024 zákazníci XTB uskutočnili 167,6 milióna transakcií, čo predstavuje 18-percentný nárast oproti predchádzajúcemu roku.



Aktíva klientov dosiahli 6,4 miliardy eur a medziročne vzrástli o 61,3 percenta. Najrýchlejšie rastúcou kategóriou boli akcie a ETP, ktoré medziročne vzrástli o 126,5 percenta na 3,2 miliardy eur.



Na konci februára 2025 mala XTB celosvetovo už takmer 1,5 milióna klientov.



Takmer 80 % nových klientov v EÚ v roku 2024 začalo svoju investičnú cestu s akciami, ETP alebo investičnými plánmi XTB.



Rast zákazníckej základne, investičnej činnosti a aktív

Silný stred Európy a dynamický Blízky východ

27.3.2025 (SITA.sk) -Globálna fintech spoločnosť XTB zverejnila svoju výročnú správu, v ktorej zhrnula kľúčové finančné a prevádzkové výsledky dosiahnuté v roku 2024. Pre spoločnosť to bol v mnohých ohľadoch rekordný rok: prevádzkové výnosy dosiahli 435,3 mil. eur (+21,2 % medziročne), čistý zisk 199,1 mil. eur (+13,9 %) a zisk z prevádzkovej činnosti 229,2 mil. eur (+12,3 %).V roku 2024 získala XTB takmer 500 000 nových zákazníkov, čo predstavuje medziročný nárast o 59,8 percenta. Ambíciou spoločnosti je získavať štvrťročne 150 000 až 210 000 nových zákazníkov. Za zmienku stojí, že len v januári a februári tohto roka sa k zákazníkom XTB pripojilo celkovo 137 752 ľudí.Takmer 80 percent nových klientov na trhoch Európskej únie začalo svoju investičnú cestu nákupom akcií, produktov obchodovaných na burze (ETP) alebo otvorením investičných plánov. Tento trend je v súlade so strategickým cieľom spoločnosti XTB, ktorým je vyvinúť univerzálnu investičnú aplikáciu, ktorej cieľom je stať sa preferovanou voľbou pre jednotlivcov, ktorí chcú spravovať svoje financie."Tešia nás výsledky dosiahnuté v roku 2024 vrátane rastúceho počtu nových klientov aj nárastu ich transakčnej aktivity. Naša ponuka pasívneho investovania, ktorá zahŕňa investičné plány a úročenie z neinvestovaných zdrojov, je na mnohých trhoch vysoko konkurencieschopná, čo pozitívne ovplyvňuje našu schopnosť získavať nových klientov. Navyše sa nám darí zapájať mladšie skupiny investorov, ktorí s nami zostávajú dlhší čas," komentujeNajvýraznejší nárast zaznamenala nominálna hodnota finančných inštrumentov uložených klientmi na účtoch XTB, ktorá vzrástla o 126,5 percenta na 3,2 miliardy eur. Okrem toho finančné vklady klientov vzrástli o 68,4 % na viac ako 878 miliónov eur, zatiaľ čo nominálna hodnota nástrojov CFD sa zvýšila o 297,1 milióna eur a dosiahla 2,3 miliardy eur.má dlhodobo najväčší podiel na výnosoch XTB. V roku 2024 výnosy z tohto regiónu rástli ďalej na 63,9 %, čo predstavuje nárast o 3,1 percentuálneho bodu v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Ku koncu roka 2024 dosiahli príjmy z tohto regiónu 278 mil. eur, čo predstavuje nárast o 28 percent. Poľsko zohráva v rámci tohto regiónu kľúčovú úlohu, pričom príjmy z poľského trhu sa medziročne zvýšili o 33,1 percenta. To naznačuje, že spoločnosť XTB má významný potenciál na ďalší rast na trhoch, kde už má dominantné postavenie.je región, v ktorom sa spoločnosť plánuje v roku 2025 zamerať na intenzívny rozvoj. Zvýšenie príjmov z tohto regiónu chce dosiahnuť rozšírením ponuky produktov. To zahŕňa zavedenie účtov ISA v Spojenom kráľovstve v štvrtom štvrťroku 2024, ako aj plánované pridanie účtov PEA pre klientov vo Francúzsku v najbližších týždňoch.Najrýchlejšie rastúcim regiónom pre operácie XTB je. Na konci roka 2024 tvoril na výnosoch spoločnosti 10,8 percenta, čo predstavuje nárast o 3,6 p. b. v predchádzajúcom roku. Príjmy z Blízkeho východu sa medziročne zvýšili o 81,5 percenta a dosiahli 47 miliónov eur."V regióne Blízkeho východu vidíme významný potenciál, pretože je to jeden z našich najrýchlejšie rastúcich trhov. V najbližších dňoch otvoríme novú, väčšiu kanceláriu v Spojených arabských emirátoch. Získanie tejto novej licencie nám vytvorí niekoľko príležitostí na propagáciu našich produktov a optimalizáciu nákladov. Veľký potenciál rozvoja má aj ázijský trh, kde sme získali licenciu, ktorá nám umožní ponúkať aj tam naše produkty – akcie či ETP," dodávaVýročná správa a vyhlásenie o trvalo udržateľnom rozvoji skupiny XTB S.A. sú k dispozícii tu: https://ircdn.xtb.com/files/2025/03/21025435/Consolidated-Annual-Report-2024.pdf Informačný servis