Progresívci vyzývajú Rašiho, aby sa zasadil o zmrazenie platov poslancov – VIDEO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

27.3.2025 (SITA.sk) - Opozičné Progresívne Slovensko vyzýva novozvoleného šéfa parlamentu Richarda Rašiho Hlas-SD ), aby sa zasadil o zmrazenie platov poslancov do konca aktuálneho volebného obdobia.Ako na štvrtkovej tlačovej besede povedal šéf progresívcov Michal Šimečka , v rámci aktuálneho procesu konsolidácie by išlo o základné gesto solidarity s občanmi. Hnutie pritom podľa Šimečku nežiada nejaké radikálne škrty ale len zmrazenie na súčasnej úrovni."Aby tie platy tak dramaticky nerástli," povedal Šimečka. Ako ďalej uviedol, v tejto súvislosti nejde o nejaký druh populizmu, ale o reakciu na výnimočnú situáciu. "Pevne verím, že pán predseda Raši tomuto rozume," doplnil, šéf progersívcov.Poslanec Martin Dubéci v tejto súvislosti povedal, že s myšlienkou zmrazenia sa obrátil na koaličných politikov, počul však z ich strany len výhovorky. Práve preto by sa agendy mal chopiť nový šéf parlamentu. "Nech ukáže nejaké líderstvo," vyhlásil Dubéci.