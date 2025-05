Yamal by mal predĺžiť s Barcelonou kontrakt do leta 2031

Španielsky futbalista Lamine Yamal by mal podpísať s FC Barcelona nový dlhodobý kontrakt. Podľa ESPN predĺži s úradujúcim šampiónom La Ligy zmluvu až do 30. júna 2031. Jeho agent Jorge Mendes a prezident katalánskeho klubu Joan Laporta sa údajne v pondelok stretli, aby prerokovali detaily.



Sedemnásťročný Yamal bol v uplynulej sezóne jedným z kľúčových hráčov Barcelony a výrazným spôsobom sa zaslúžil o to, že „Blaugranas" ovládli najvyššiu španielsku súťaž a získali do svojej zbierky aj Španielsky pohár a superpohár. Ako pripomenula agentúra DPA, na základe novej zmluvy by si mal výrazne finančne polepšiť.