Ronaldo naznačil odchod z Al-Nassru: Táto kapitola sa skončila

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo naznačil svoj odchod zo saudskoarabského klubu Al-Nassr. Niekoľko hodín po skončení sezóny v tamojšej najvyššej súťaži na sociálnej sieti bez bližších podrobností napísal, že „táto kapitola sa skončila“.





Štyridsaťročný Ronaldo prišiel do Al-Nassr v roku 2022 z Manchestru United a jeho kontrakt vyprší toto leto. Objavili sa špekulácie, že v drese nového tímu by sa mohol predstaviť už na blížiacich sa MS klubov, ktoré odštartujú 15. júna. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) schválila otvorenie dodatočného prestupového okna a v priebehu 1. až 10. júna ho bude môcť využiť všetkých 32 účastníkov klubového šampionátu. Al-Nassr sa na podujatí nepredstaví.„Táto kapitola sa skončila. Príbeh? Ten sa stále píše. Vďačný všetkým,“ napísal Ronaldo na sociálnej sieti v príspevku spolu s fotografiou, na ktorej je v drese Al-Nassru. Stalo sa tak po poslednom dueli v tomto ročníku Saudi Pro League, v ktorom jeho tím prehral na ihrisku Al-Fatehu 2:3. Ronaldo dal jeden gól hostí a s 25 presnými zásahmi vyhral tabuľku strelcov najvyššej súťaže. Al-Nassr obsadil konečné tretie miesto, s 13-bodovým mankom na majstrovský tím Al-Ittihad. Neprebojoval sa tak do nasledujúcej edície ázijskej Ligy majstrov, pripomenula agentúra AFP.