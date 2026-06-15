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15. júna 2026
Yamal je fit, ale v úvodnom zápase Španielska nebude v základnej zostave. Rozhodol tak tréner
Tréner španielskeho výberu Luis de la Fuente potvrdil, že Lamine Yamal bude v pondelok iba na lavičke a možno sa na ihrisko dostane ako striedajúci hráč. Tréner španielskej futbalovej reprezentácie ...
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15.6.2026 (SITA.sk) - Tréner španielskeho výberu Luis de la Fuente potvrdil, že Lamine Yamal bude v pondelok iba na lavičke a možno sa na ihrisko dostane ako striedajúci hráč.
Tréner španielskej futbalovej reprezentácie Luis de la Fuente potvrdil, že talentovaný krídelník Lamine Yamal je fit, no v pondelkovom zápase proti Kapverdám na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike a Mexiku nebude v základnej zostave Španielov.
Ofenzívna hviezda FC Barcelona nehrala od 22. apríla pre zranenie stehenného svalu. Existovala obava, že by mohol vynechať prvé dva zápasy Španielska, no počas týždňa už trénoval a v súboji v Atlante je pripravený nastúpiť ako náhradník.
"Je k dispozícii, ale nezačne zápas. Je v perfektnom stave na to, aby odohral nejaké minúty," informoval De la Fuente na predzápasovej tlačovej konferencii.
Aj krídelníci Nico Williams a Victor Muňoz sú pripravení hrať, tiež však nebudú v základnej zostave a na ihrisko sa možno dostanú zo striedačky. To obmedzuje možnosti hlavného trénera na krajoch ihriska. "Sú v poriadku na zápas bez rizika zhoršenia ich zdravotného stavu. Inak by ani nesedeli na lavičke," doplnil tréner.
Španielsko vstupuje na MS po prvý raz bez hráča Realu Madrid v kádri z ostatnej sezóny. Situáciu mierne upravil transfer, keď krajný obranca Marc Cucurella práve prestupuje z FC Chelsea do "bieleho baletu" za 55 miliónov eur.
De la Fuente netají, že ho neznepokojuje, či by prípadné ďalšie špekulácie o prestupoch mohli rozptyľovať jeho hráčov počas turnaja. "Viem o ich profesionalite a oddanosti. Podobná situácia bola už na majstrovstvách Európy a nič to nevzbudilo. Žiadny hráč by nikdy neohrozil tím. Ak príde dobrá správa o niektorom z hráčov, oslávime to," dodal.
Po triumfe na ME 2024 nad domácim Nemeckom, Francúzskom aj Anglickom sa Španieli radia medzi favoritov na titul na svetovom šampionáte v USA, Mexiku a Kanade. De la Fuente si pochvaľuje kvalitu kádra a považuje svoj tím za najlepší na turnaji.
V základnej H-skupine na Španielov okrem duelu proti Kapverdám čakajú aj merania síl s výbermi Saudskej Arábie a Uruguaja.
Zdroj: SITA.sk - Yamal je fit, ale v úvodnom zápase Španielska nebude v základnej zostave. Rozhodol tak tréner © SITA Všetky práva vyhradené.
Tréner španielskej futbalovej reprezentácie Luis de la Fuente potvrdil, že talentovaný krídelník Lamine Yamal je fit, no v pondelkovom zápase proti Kapverdám na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike a Mexiku nebude v základnej zostave Španielov.
Ofenzívna hviezda FC Barcelona nehrala od 22. apríla pre zranenie stehenného svalu. Existovala obava, že by mohol vynechať prvé dva zápasy Španielska, no počas týždňa už trénoval a v súboji v Atlante je pripravený nastúpiť ako náhradník.
"Je k dispozícii, ale nezačne zápas. Je v perfektnom stave na to, aby odohral nejaké minúty," informoval De la Fuente na predzápasovej tlačovej konferencii.
Aj krídelníci Nico Williams a Victor Muňoz sú pripravení hrať, tiež však nebudú v základnej zostave a na ihrisko sa možno dostanú zo striedačky. To obmedzuje možnosti hlavného trénera na krajoch ihriska. "Sú v poriadku na zápas bez rizika zhoršenia ich zdravotného stavu. Inak by ani nesedeli na lavičke," doplnil tréner.
Španielsko vstupuje na MS po prvý raz bez hráča Realu Madrid v kádri z ostatnej sezóny. Situáciu mierne upravil transfer, keď krajný obranca Marc Cucurella práve prestupuje z FC Chelsea do "bieleho baletu" za 55 miliónov eur.
De la Fuente netají, že ho neznepokojuje, či by prípadné ďalšie špekulácie o prestupoch mohli rozptyľovať jeho hráčov počas turnaja. "Viem o ich profesionalite a oddanosti. Podobná situácia bola už na majstrovstvách Európy a nič to nevzbudilo. Žiadny hráč by nikdy neohrozil tím. Ak príde dobrá správa o niektorom z hráčov, oslávime to," dodal.
Po triumfe na ME 2024 nad domácim Nemeckom, Francúzskom aj Anglickom sa Španieli radia medzi favoritov na titul na svetovom šampionáte v USA, Mexiku a Kanade. De la Fuente si pochvaľuje kvalitu kádra a považuje svoj tím za najlepší na turnaji.
V základnej H-skupine na Španielov okrem duelu proti Kapverdám čakajú aj merania síl s výbermi Saudskej Arábie a Uruguaja.
Zdroj: SITA.sk - Yamal je fit, ale v úvodnom zápase Španielska nebude v základnej zostave. Rozhodol tak tréner © SITA Všetky práva vyhradené.
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