Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 15.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vít
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

15. júna 2026

Talentovaný francúzsky cyklista Seixas mal pád, komplikuje mu jeho prípravu na Tour de France – VIDEO


Tagy: UCI World Tour

Paul Seixas čelí prvej výraznej prekážke v kariére, ktorá by však nemala ohroziť jeho ambíciu bojovať na Tour de France. Francúzsky cyklistický talent Paul Seixas utrpel na pretekoch Okolo ...



Zdieľať
belgium_fleche_wallonne_cycling_676_8 676x451 15.6.2026 (SITA.sk) - Paul Seixas čelí prvej výraznej prekážke v kariére, ktorá by však nemala ohroziť jeho ambíciu bojovať na Tour de France.


Francúzsky cyklistický talent Paul Seixas utrpel na pretekoch Okolo Auvergne-Rhone-Alpes vážne zranenia po páde, ktorý ho prinútil odstúpiť z poslednej etapy. Pred podujatím patril medzi favoritov vďaka výnimočnej sezóne plnej víťazstiev a výborných výkonov. Práve Seixas predstavuje nádej Francúzska prelomiť 41-ročné čakanie na domáceho víťaza Tour de France.

Jeho zranenia zahŕňali odreniny na rukách, ramenách a nohách po páde, pri ktorom sa rútil na bicykli rýchlosťou približne 70 kilometrov za hodinu. Napriek bolestiam sa mu v sobotu podarilo so spoluprácou tímových kolegov dohnať manko štyroch minút a obsadiť nakoniec 7 miesto na náročnom stúpaní Grand Colombier.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Generálny manažér tímu Decathlon CMA CGM Julien Jurdie označil nehodu Seixasa za moment, ktorý zjednotil tím: "Paulov pád bol zjednocujúcou udalosťou pre celý tím a chlapci predviedli skvelý výkon. Paul si to veľmi vážil."

Lekár francúzskeho tímu Jacky Maillot prezradil, že po náročnom páde bude Seixas potrebovať niekoľko dní oddychu, aby sa mohol v pokoji pripravovať na Tour de France. Prestížne podujatie sa začne už o necelé tri týždne.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Seixas po páde prevzal plnú zodpovednosť a ospravedlnil sa ďalším jazdcom, ktorých jeho manéver ohrozil. V tímovom stanovisku Jurdie zdôraznil, že mladý talent rýchlo získava skúsenosti a rastie z neho tímový líder.

Napriek nečakaným komplikáciám zostáva Seixas na dobrej ceste a plánuje ďalšie prípravné sústredenie vo vysokej nadmorskej výške.


Zdroj: SITA.sk - Talentovaný francúzsky cyklista Seixas mal pád, komplikuje mu jeho prípravu na Tour de France – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: UCI World Tour
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Yamal je fit, ale v úvodnom zápase Španielska nebude v základnej zostave. Rozhodol tak tréner
<< predchádzajúci článok
Prvé víťazstvo v kariére oslavoval na zemi. Cyklista bizarne spadol a do cieľa sa dokotúľal – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 