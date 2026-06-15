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15. júna 2026
Talentovaný francúzsky cyklista Seixas mal pád, komplikuje mu jeho prípravu na Tour de France – VIDEO
Tagy: UCI World Tour
Paul Seixas čelí prvej výraznej prekážke v kariére, ktorá by však nemala ohroziť jeho ambíciu bojovať na Tour de France. Francúzsky cyklistický talent Paul Seixas utrpel na pretekoch Okolo ...
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15.6.2026 (SITA.sk) - Paul Seixas čelí prvej výraznej prekážke v kariére, ktorá by však nemala ohroziť jeho ambíciu bojovať na Tour de France.
Francúzsky cyklistický talent Paul Seixas utrpel na pretekoch Okolo Auvergne-Rhone-Alpes vážne zranenia po páde, ktorý ho prinútil odstúpiť z poslednej etapy. Pred podujatím patril medzi favoritov vďaka výnimočnej sezóne plnej víťazstiev a výborných výkonov. Práve Seixas predstavuje nádej Francúzska prelomiť 41-ročné čakanie na domáceho víťaza Tour de France.
Jeho zranenia zahŕňali odreniny na rukách, ramenách a nohách po páde, pri ktorom sa rútil na bicykli rýchlosťou približne 70 kilometrov za hodinu. Napriek bolestiam sa mu v sobotu podarilo so spoluprácou tímových kolegov dohnať manko štyroch minút a obsadiť nakoniec 7 miesto na náročnom stúpaní Grand Colombier.
Generálny manažér tímu Decathlon CMA CGM Julien Jurdie označil nehodu Seixasa za moment, ktorý zjednotil tím: "Paulov pád bol zjednocujúcou udalosťou pre celý tím a chlapci predviedli skvelý výkon. Paul si to veľmi vážil."
Lekár francúzskeho tímu Jacky Maillot prezradil, že po náročnom páde bude Seixas potrebovať niekoľko dní oddychu, aby sa mohol v pokoji pripravovať na Tour de France. Prestížne podujatie sa začne už o necelé tri týždne.
Seixas po páde prevzal plnú zodpovednosť a ospravedlnil sa ďalším jazdcom, ktorých jeho manéver ohrozil. V tímovom stanovisku Jurdie zdôraznil, že mladý talent rýchlo získava skúsenosti a rastie z neho tímový líder.
Napriek nečakaným komplikáciám zostáva Seixas na dobrej ceste a plánuje ďalšie prípravné sústredenie vo vysokej nadmorskej výške.
Zdroj: SITA.sk - Talentovaný francúzsky cyklista Seixas mal pád, komplikuje mu jeho prípravu na Tour de France – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzsky cyklistický talent Paul Seixas utrpel na pretekoch Okolo Auvergne-Rhone-Alpes vážne zranenia po páde, ktorý ho prinútil odstúpiť z poslednej etapy. Pred podujatím patril medzi favoritov vďaka výnimočnej sezóne plnej víťazstiev a výborných výkonov. Práve Seixas predstavuje nádej Francúzska prelomiť 41-ročné čakanie na domáceho víťaza Tour de France.
Jeho zranenia zahŕňali odreniny na rukách, ramenách a nohách po páde, pri ktorom sa rútil na bicykli rýchlosťou približne 70 kilometrov za hodinu. Napriek bolestiam sa mu v sobotu podarilo so spoluprácou tímových kolegov dohnať manko štyroch minút a obsadiť nakoniec 7 miesto na náročnom stúpaní Grand Colombier.
Generálny manažér tímu Decathlon CMA CGM Julien Jurdie označil nehodu Seixasa za moment, ktorý zjednotil tím: "Paulov pád bol zjednocujúcou udalosťou pre celý tím a chlapci predviedli skvelý výkon. Paul si to veľmi vážil."
Lekár francúzskeho tímu Jacky Maillot prezradil, že po náročnom páde bude Seixas potrebovať niekoľko dní oddychu, aby sa mohol v pokoji pripravovať na Tour de France. Prestížne podujatie sa začne už o necelé tri týždne.
Seixas po páde prevzal plnú zodpovednosť a ospravedlnil sa ďalším jazdcom, ktorých jeho manéver ohrozil. V tímovom stanovisku Jurdie zdôraznil, že mladý talent rýchlo získava skúsenosti a rastie z neho tímový líder.
Napriek nečakaným komplikáciám zostáva Seixas na dobrej ceste a plánuje ďalšie prípravné sústredenie vo vysokej nadmorskej výške.
Zdroj: SITA.sk - Talentovaný francúzsky cyklista Seixas mal pád, komplikuje mu jeho prípravu na Tour de France – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: UCI World Tour
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