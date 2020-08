YouTube zavádza nové pravidlá súvisiace s prezidentskými voľbami v USA

Nové informačné panely

Chránia sa pred zásahmi

14.8.2020 - Služba YouTube vo štvrtok oznámila nové pravidlá v súvislosti s prezidentskými voľbami v Spojených štátoch amerických.Platforma, ktorá eviduje viac ako dve miliardy používateľov mesačne, zakáže videá obsahujúce informácie získané hekerskou činnosťou, ktoré by mohli zasahovať do volieb. Patria sem napríklad nelegálne získané e-maily s detailmi o kandidátoch.Google, ktorý vlastní YouTube, tento mesiac informoval, že od 1. septembra zakáže reklamy obsahujúce takýto druh informácií.YouTube takisto zmaže videá, ktoré budú ľudí povzbudzovať, aby zasahovali do volebného alebo iného demokratického procesu.Pridáva tiež nové informačné panely s prezidentskými a federálnymi kandidátmi. Budú obsahovať meno, politickú stranu a odkaz na oficiálny video kanál kandidáta.YouTube sa snaží ochrániť svoju platformu aj pred zásahmi zo zahraničia. Spoločnosť uviedla, že zakázala približne 2600 kanálov napojených na Čínu či desiatky kanálov súvisiacich s Ruskom a Iránom, ktoré sa snažili zasahovať do kampaní.Veľké technologické spoločnosti ako Google, Facebook, Twitter, Reddit a Microsoft tento týždeň informovali o vytvorení koalície, ktorá spolupracuje s americkými vládnymi agentúrami na ochrane volebnej integrity.