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06. júla 2026

Yxo z Hexu: Bez nových pesničiek by sme sa stali revivalom samých seba – ROZHOVOR


Tagy: Hudobný festival Rozhovory Slovenská hudba Žákovic Open

Rozhovor moderátora Mateja „Mett“ Martinčeka v relácii Fish & Chips s Tomášom "Yxom" Dohňanským z kapely Hex. Ako sa z rockových pankáčov, ktorí žili zo dňa na deň, stali legendy slovenskej ...



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tomas yxo dohnansky rozhovory video podcast studio sita 676x429 6.7.2026 (SITA.sk) - Rozhovor moderátora Mateja „Mett“ Martinčeka v relácii Fish & Chips s Tomášom "Yxom" Dohňanským z kapely Hex.


Ako sa z rockových pankáčov, ktorí žili zo dňa na deň, stali legendy slovenskej scény? Skupina Hex ťahá svoju hudobnú šnúru už neuveriteľné desaťročia. Basgitarista a manažér kapely Tomáš „Yxo“ Dohňanský v otvorenom rozhovore spomína na divoké 90. roky, vyrovnávanie sa so stratou speváka Ďuďa, no hovorí aj o riadení vlastného festivalu Žakovic Open. Prečo odmieta prístup iných kapiel hrať stále dookola to isté?

Divoké začiatky a mladícka drzosť


Keď v roku 1989 prišla revolúcia, chlapci z Hexu namiesto školy trávili v skúšobni aj sedem hodín denne. „Nemali sme žiadne záväzky, len školu a kapelu. Žili sme zo dňa na deň a vôbec neriešili, čo bude o pol roka,“ spomína Yxo. Ich mladícku drzosť a nezávislý zvuk inšpirovaný britskými The Cure si rýchlo všimol manažér Tublatanky Martin Sarvaš, ktorý ich nakopol k prvej platni.

Pasca na divé mačky a rany osudu


Riadiť kapelu plnú kreatívnych ľudí prirovnáva moderátor k paseniu divých mačiek. Yxo však okrem basgitary drží v ruke aj manažérske kormidlo. Najväčšia skúška pre nich prišla s odchodom speváka Ďuďa. Že kapela neskončila, má tri dôvody: obrovskú podporu fanúšikov, prianie Ďuďových rodičov, aby vlajku niesli ďalej, a čistú lásku k hudbe. Konkurz na nového speváka nerobili - Šarkan a Lacko boli prirodzenou súčasťou Hexu už predtým.

Droga menom pódium


Aj po stovkách koncertov zažíva Yxo v zákulisí únavu z nekonečného cestovania po slovenských cestách. Všetko sa však mení na schodoch k pódiu: „Jak ideš po tých schodíkoch na pódium, niečo sa vo mne prepne. Zrazu sme previazaní s ľuďmi energiou a všetko z teba opadne.“ Pre Hex nie je dôležité, či hrajú pre 20 ľudí na firemnej akcii alebo pre 15-tisícový dav na festivaloch - radosť z hrania zostáva rovnaká.

V rozhovore sa dozviete aj o:

  • Zákulisí festivalu Žakovic Open: Aké bizarné požiadavky (ne)mávajú slovenské kapely a prečo je areál v Trenčianskych Bohuslaviciach pre fanúšikov taký špecifický

  • Stand-up novinke: Ako sa osvedčilo spojenie hudobného festivalu s humoristami zo Silných rečí

  • Yxovom rituáli na pódiu: Prečo prvé tri pesničky namiesto hrania sleduje zvukára, technikov a či vôbec ešte máva trému

  • Odkaze pre mladé kapely: V čom majú dnešní interpreti navrch vďaka sociálnym sieťam a čo by Yxo poradil svojmu mladšiemu ja z 90. rokov


Podcast: Podcast Fish Chips




Zdroj: SITA.sk - Yxo z Hexu: Bez nových pesničiek by sme sa stali revivalom samých seba – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hudobný festival Rozhovory Slovenská hudba Žákovic Open
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