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06. júla 2026
Slovensko má ďalšie národné divadlo, vzniklo transformáciou Štátnej opery Banská Bystrica
Tagy: Štátna opera Transformácia
Národné divadlo Banská Bystrica vzniklo podpisom novej zriaďovacej listiny ku dňu 1. júla 2026. Štátna opera Banská Bystrica sa transformovala na Národné divadlo Banská Bystrica. Informovala o tom ...
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6.7.2026 (SITA.sk) - Národné divadlo Banská Bystrica vzniklo podpisom novej zriaďovacej listiny ku dňu 1. júla 2026.
Štátna opera Banská Bystrica sa transformovala na Národné divadlo Banská Bystrica. Informovala o tom ministerka kultúry Martina Šimkovičová s tým, že cieľom je posilniť umeleckú tvorbu, zvýšiť kultúrne vyžitie občanov a podporiť stredoslovenský región. Národné divadlo Banská Bystrica vzniklo podpisom novej zriaďovacej listiny ku dňu 1. júla 2026. Týmto krokom sa vytvára priestor na rozšírenie umeleckých aktivít organizácie aj o činohru.
„Na Slovensku sme mali doteraz národné divadlá na západe a na východe krajiny. Som presvedčená, že zriadenie Národného divadla aj v srdci Slovenska je prirodzeným a významným krokom k vyváženému rozvoju kultúry vo všetkých regiónoch,“ uviedla Šimkovičová. Banská Bystrica má podľa jej slov silnú divadelnú tradíciu, kvalitných umelcov a potenciál stať sa ešte výraznejším centrom profesionálneho divadelného umenia.
Ministerstvo kultúry tiež vzalo na vedomie informáciu štatutára Národného divadla Banská Bystrica o urýchlení procesu modernizácie a rekonštrukcie divadelnej infraštruktúry v Banskej Bystrici. Rezort v tejto súvislosti už dávnejšie odsúhlasil návrh na rozdelenie rekonštrukcie na dve časti a to na časť národnej kultúrnej pamiatky a časť divadelných dielní a skladov.
Paralelne prebiehajú rokovania s rezortom financií o udelení limitu verejných výdavkov na alokované zdroje v rozpočte na rok 2026 vo výške 5 miliónov eur a tiež aktualizácia projektovej dokumentácie v spolupráci s projektantskou spoločnosťou z Českej republiky.
Ak bude príprava projektu pokračovať podľa plánu, verejné obstarávanie na modernizáciu a rekonštrukciu divadelných dielní a skladov Národného divadla Banská Bystrica by malo byť vyhlásené ešte v priebehu júla. Po ukončení zákonom stanovených postupov a lehôt bude nasledovať podpis zmluvy s úspešným zhotoviteľom a začiatok stavebných prác.
Plánovaná modernizácia pritom neovplyvní umeleckú činnosť divadla a Národné divadlo Banská Bystrica bude aj počas roka 2026 pokračovať vo svojom programe bez obmedzení.
Ministerstvo kultúry zároveň v rámci prioritných projektov podporí naštudovanie Verdiho opery Otello a hosťovanie Operného štúdia SND s Dubovského operou Traja kohúti. Zo štátneho rozpočtu je preto pre Národné divadlo Banská Bystrica na rok 2026 vyčlenený príspevok vo výške 5,28 milióna eur. Organizácia zároveň medziročne získa o viac ako 100-tisíc eur vyššiu podporu z programu Kultúra pre školy, čo umožní pripraviť aj dve nové premiéry určené detskému divákovi.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko má ďalšie národné divadlo, vzniklo transformáciou Štátnej opery Banská Bystrica © SITA Všetky práva vyhradené.
Štátna opera Banská Bystrica sa transformovala na Národné divadlo Banská Bystrica. Informovala o tom ministerka kultúry Martina Šimkovičová s tým, že cieľom je posilniť umeleckú tvorbu, zvýšiť kultúrne vyžitie občanov a podporiť stredoslovenský región. Národné divadlo Banská Bystrica vzniklo podpisom novej zriaďovacej listiny ku dňu 1. júla 2026. Týmto krokom sa vytvára priestor na rozšírenie umeleckých aktivít organizácie aj o činohru.
„Na Slovensku sme mali doteraz národné divadlá na západe a na východe krajiny. Som presvedčená, že zriadenie Národného divadla aj v srdci Slovenska je prirodzeným a významným krokom k vyváženému rozvoju kultúry vo všetkých regiónoch,“ uviedla Šimkovičová. Banská Bystrica má podľa jej slov silnú divadelnú tradíciu, kvalitných umelcov a potenciál stať sa ešte výraznejším centrom profesionálneho divadelného umenia.
Rekonštrukcia v dvoch častiach
Ministerstvo kultúry tiež vzalo na vedomie informáciu štatutára Národného divadla Banská Bystrica o urýchlení procesu modernizácie a rekonštrukcie divadelnej infraštruktúry v Banskej Bystrici. Rezort v tejto súvislosti už dávnejšie odsúhlasil návrh na rozdelenie rekonštrukcie na dve časti a to na časť národnej kultúrnej pamiatky a časť divadelných dielní a skladov.
Paralelne prebiehajú rokovania s rezortom financií o udelení limitu verejných výdavkov na alokované zdroje v rozpočte na rok 2026 vo výške 5 miliónov eur a tiež aktualizácia projektovej dokumentácie v spolupráci s projektantskou spoločnosťou z Českej republiky.
Ak bude príprava projektu pokračovať podľa plánu, verejné obstarávanie na modernizáciu a rekonštrukciu divadelných dielní a skladov Národného divadla Banská Bystrica by malo byť vyhlásené ešte v priebehu júla. Po ukončení zákonom stanovených postupov a lehôt bude nasledovať podpis zmluvy s úspešným zhotoviteľom a začiatok stavebných prác.
Päťmiliónový príspevok
Plánovaná modernizácia pritom neovplyvní umeleckú činnosť divadla a Národné divadlo Banská Bystrica bude aj počas roka 2026 pokračovať vo svojom programe bez obmedzení.
Ministerstvo kultúry zároveň v rámci prioritných projektov podporí naštudovanie Verdiho opery Otello a hosťovanie Operného štúdia SND s Dubovského operou Traja kohúti. Zo štátneho rozpočtu je preto pre Národné divadlo Banská Bystrica na rok 2026 vyčlenený príspevok vo výške 5,28 milióna eur. Organizácia zároveň medziročne získa o viac ako 100-tisíc eur vyššiu podporu z programu Kultúra pre školy, čo umožní pripraviť aj dve nové premiéry určené detskému divákovi.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko má ďalšie národné divadlo, vzniklo transformáciou Štátnej opery Banská Bystrica © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Štátna opera Transformácia
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