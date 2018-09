Yzerman údajne skončil na poste generálneho manažéra Tampy Bay

Steve Yzerman, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 11. septembra (TASR) - Steve Yzerman údajne ukončil svoje pôsobenie vo funkcii generálneho manažéra zámorského hokejového klubu NHL Tampa Bay Lightning. Pre agentúru AP to uviedla osoba, ktorá chcela zostať v anonymite.Bývalého vynikajúceho hráča a člena Siene slávy NHL by mal na poste GM "bleskov" nahradiť jeho doterajší asistent Julien BriseBois. Klub to ešte oficiálne nepotvrdil.Päťdesiattriročný Yzerman pôsobil vo funkcii generálneho manažéra Tampy osem sezón, klub sa dostal štyrikrát do play off a v roku 2015 sa predstavil vo finále Stanleyho pohára.