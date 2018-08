Z. Aufrichtová nemieni odstúpiť z boja o post starostu Starého Mesta

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. augusta (TASR) – Zuzana Aufrichtová nemieni odstúpiť z boja o kreslo starostu bratislavského Starého Mesta. Kandidátka SaS, Zmena zdola, OKS, OĽaNO, Sme rodina a Nova tak reaguje na antikampaň proti nej i otvorený list jej protikandidátky Dany Kleinert, ktorú podporuje hnutie Progresívne Slovensko a strana Spolu - občianska demokracia.vyhlásila Aufrichtová. Pripustila však, že do 10. septembra sú dohody možné, považuje sa však za relevantnú kandidátku. Kleinert v otvorenom liste adresovanom Aufrichtovej vyzvala k diskusii o pred- a aj povolebnej spolupráci.napísala Kleinert.Ondrej Dostál (OKS) sa postavil na stranu Aufrichtovej. Vyhlásil, že relevantnosť kandidátov na starostu Starého Mesta je možné zistiť aj prostredníctvom antikampaní.povedal. Avizuje, že sa momentálne otvára cesta k dohode s KDH o podpore Aufrichtovej.Antikampaň, ktorá prebieha prostredníctvom sociálnych sieti či emailov, upozorňuje najmä na to, že Aufrichtová síce kandiduje za staromestskú starostku, avšak aktuálne býva v mestskej časti Karlova Ves.uviedla. Ako tvrdí, keď sa na záver dňa premiestni do inej mestskej časti, neznamená na to, že v nej býva, ale len to, že v nej prespáva. Do bytu v Starom Meste sa chcú ako rodina opäť presťahovať po komplexnej rekonštrukcii, ktorá aktuálne prebieha.deklaruje Aufrichtová.Okrem dvoch spomínaných kandidátok kandiduje v novembrových komunálnych voľbách aj súčasný staromestský starosta Radoslav Števčík. O kreslo starostu chce zabojovať aj IT konzultant Michal Šulek ako kandidát iniciatívy .TERAZ v spolupráci so Stranou moderného Slovenska. Kandidatúru zvažuje aj miestny poslanec Martin Borguľa, ktorý zároveň sedí v mestskom i krajskom zastupiteľstve.