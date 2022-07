Z brankára primátor? Ján Laco má v pláne zjednotiť Liptovský Mikuláš a už zbiera podpisy (video)

Tvrdá práca a nie konflikty

Dlhotrvajúce spory treba ukončiť

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

8.7.2022 (Webnoviny.sk) - Bývalý hokejový reprezentačný brankár Ján Laco zvažuje kandidatúru na post primátora Liptovského Mikuláša. Podľa vlastných slov začína so zbieraním podpisov pre kandidatúru do októbrových komunálnych volieb, v pláne má zjednotiť mesto, ktoré je zamrznuté v konflikte medzi primátorom a zastupiteľstvom.„Celý svoj život sa snažím byť tímovým hráčom. Vyhýbať sa konfliktom a svoje ciele nedosahovať na úkor iných ale tvrdou prácou. V hokeji ma tento prístup priviedol až na olympiádu a k striebornej medaile z majstrovstiev sveta. Po ukončení kariéry som vďaka nemu v Liptovskom Mikuláši postavil a manažujem hokejovú halu, v ktorej dnes vyrastajú talenty z celého Liptova,” uviedol Laco.Slovami o nutnosti zjednotiť mesto a ukončiť konflikty Laco poukázal na dlhotrvajúce spory medzi primátorom Liptovského Mikuláša Jánom Blcháčom a mestským zastupiteľstvom. Mesto preto už poldruha roka funguje len v rozpočtovom provizóriu.„Ako rodák z Mikuláša, ktorý tu so svojou rodinou žije, podniká a pracuje s mládežou, naplno vnímam dôsledky neustálych konfliktov na život v meste. Chcem to zmeniť. Chcem, aby spolupráca, ktorá mi pomáha celý život, pomohla aj Liptovskému Mikulášu,“ dodal Laco.