Nehoda neďaleko Novák si vyžiadala život motocyklistu, ktorý stratil kontrolu a zrazil sa s autom (foto)

8.7.2022 (Webnoviny.sk) -Život 68-ročného motocyklistu vyhasol pri štvrtkovej popoludňajšej dopravnej nehode v katastri obce Lehota pod Vtáčnikom. Podľa polície na ceste smerom z Novák stratil kontrolu nad svojím skútrom, prešiel do protismeru, kde sa zrazil so Škodou Superb, ktorú riadila 43-ročná vodička.„Po zrážke bol motocykel odhodený do vozidla Peugeot, ktoré smerom z Novák riadil 28-ročný vodič. Motocyklista utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Vodička Škody a vodič Peugeotu sa nezranili,“ uviedla k prípadu trenčianska krajská polícia.Dychové skúšky na alkohol u vodičov áut boli negatívne, zosnulému motocyklistovi bude odobratá krv pri súdnej pitve.„Škoda na vozidlách bola predbežne vyčíslená na asi 8 500 eur. V predmetnej veci už prievidzskí dopravní policajti vedú trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia,“ dodala polícia s tým, že dopravná nehoda je v štádiu šetrenia.